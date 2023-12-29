Непременно сбудется: как правильно загадать желание на Новый год на бумаге

Главред расскажет, как загадать желание, чтобы оно точно сбылось.

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Как правильно загадать желание на Новый год на бумаге / коллаж: Главред, фото: скриншот инстаграм lazarevich, ТикТок

Новогодняя ночь - время загадывать желания и верить в то, что они сбудутся, однако увеличить шанс того, что загаданное станет реальностью - вполне возможно. Мы расскажем, как правильно формулировать свои желания в праздничный вечер, чтобы они сбылись.

Как правильно загадать желание на Новый год на бумаге

Для того, чтобы правильно загадать желание, необходимо заранее и четко сформулировать в своей голове то, чего вы хотите. В желании не должно звучать отрицательных частиц "не" и касаться оно должно только вас. Также интересным трюком является загадывание желания не в будущем, а в настоящем времени. Так, будто то, что вы хотите - у вас еже есть. Помимо прочего, во время записывания желания очень важно представить, что вы сможете ощутить, когда оно сбудется.

Как правильно загадать желание на Новый Год чтобы оно сбылось

Самый верный и рабочий вариант - желание на бумаге. Однако сожженый лист бумаги со своим желанием нужно выпить, пока стрелки не пробили 12 час ночи. Желания, которые загадываются таким образом в новогоднюю ночь, чаще всего сбываются. А вот для того, чтобы усилить задуманное, сумейте почистить и съесть мандарин под бой курантов.

видео дня

Смотрите видео о том, как правильно загадать желание в Новый Год:

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