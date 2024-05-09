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Нужно найти пять звезд среди моря цветов за 5 секунд - очень сложная головоломка

Анна Ярославская
9 мая 2024, 01:40
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Если вы считаете себя мастером разгадывания головоломок, то новая задача может поставить вас в тупик.
Головоломка
Только тот, у кого зоркие глаза, сможет увидеть пять скрытых звезд среди цветов / Коллаж: Главред, фото: mirror.co.uk, pixabay.com

Головоломки - идеальное занятие для детей и взрослых, которое дает мозгу быструю тренировку, способную принести пользу памяти в долгосрочной перспективе.

Сейчас весна, и цветочная головоломка может привлечь внимание не только мастеров головоломок, но и садоводов, ожидающих цветения роз или гибискуса.

Посмотрите внимательно на картинку ниже. Среди бесчисленных красных, розовых и белых цветов спрятаны пять звезд - их смогут заметить только самые проницательные любители головоломок.

видео дня

Относитесь ли вы к их числу?

Головоломка
Головоломка: найдите пять звезд среди моря цветов / mirror.co.uk

Подсказка. Тщательно просканируйте каждый угол и прилегающие к нему территории.

Все пять звезд различаются по цвету: две из них розовые, две - белые и одна - красная.

Белые звезды расположены в противоположных углах, а еще одну розовую можно найти в левом нижнем углу.

Красную звезду, возможно, было гораздо сложнее обнаружить, поскольку она зажата между разноцветными цветами ближе к центру.

Правильный ответ а головоломку
Правильный ответ а головоломку / mirror.co.uk

Ранее Главред писал, что, согласно исследованиям, чем больше вы тренируете свой мозг, решая сложные головоломки, тем умнее вы становитесь.

Чтобы держать свои когнитивные в тонусе, стоит разгадывать одну головоломку в день. Если сегодня вы не решили еще ни одной задачи, то самое время начать. Например, сможете ли вы найти странный кокос в этой оптической иллюзии? У вас есть пять секунд, чтобы найти его и присоединиться к тем, кто обладает выдающимися наблюдательными способностями.

Что такое головоломки?

Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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