Обман на каждом шагу: как проверить порошок на подделку

Проверить порошок на подлинность можно в домашних условиях за несколько минут.

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Как проверить порошок на подделку / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

В поисках экономии мы часто сталкиваемся с риском приобрести поддельный порошок. Чтобы избежать разочарования и обеспечить эффективную стирку, важно знать, как проверить порошок на подделку.

Мы поделимся несколькими простыми способами обнаружения некачественных продуктов.

Смотрите на этикетку

Первое отличие подделки от хорошего порошка заключается в этикетке. Настоящая этикетка характеризуется четкими, надежно нанесенными буквами, которые не смазываются при трении. Изготовители поддельных товаров зачастую экономят на качественных красках для печати этикеток, поэтому они не всегда соблюдают этот стандарт.

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Обратите внимание на упаковку

Второе различие связано с герметичностью упаковки. В случае поддельного порошка упаковка часто оказывается менее надежной, и частицы порошка могут выпадать при манипуляциях с упаковкой.

Как проверить порошок на подлинность с помощью зелёнки?

Проверить качество стирального порошка в домашних условиях довольно просто. Для этого вам понадобится обычная зеленка, которая доступна в каждой аптечке. Заполните небольшой тазик водой, добавьте в него немного порошка и пару капель зеленки.

Если вода останется окрашенной, это может быть признаком поддельного товара. Если со временем вода становится белой, то порошок, скорее всего, оригинальный, а не подделка.

Реакция на порошок

Также стоит учитывать, что аллергические реакции или астматические приступы могут быть признаком некачественного стирального порошка. Важно помнить, что даже настоящий стиральный порошок может содержать вредные компоненты, такие как ПАВы и фосфаты.

Чем меньше их содержание в порошке, тем безопаснее он для использования. Поэтому всегда внимательно изучайте состав продукта перед его покупкой.

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