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Одно ваше действие приводит кошек в бешенство

Яна Ставская
12 ноября 2023, 11:39
Иногда вы можете нечаянно активировать у животного инстинкт охотника или инстинкт самообороны.
Что делать, если кот подмигивает
Есть ряд причин, почему кошка дергает задними лапами и мяукает / Коллаж Главреда

Гладя кошек, вы, наверное, замечали, что иногда животное отвечает весьма агрессивно. Особенно, когда вы лезете своими ладонями к животу питомца. Это действие котом может расцениться как покушение на жизнь, так как брюшная зона у "мурчиков" остается самой незащищенной. Но причина может быть и в другом. Главред рассказывает, почему кошка дергает лапами.

"Пинки" часто проявляются во время игр. В таких случаях кот обхватывает передними лапами вашу руку, а задними начинает ее толкать.

Это связано с: а) инстинктом охоты; б) инстинктом защиты и самообороны.

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Почему кошки не любят, когда трогают их задние лапы - распространенные причины

Вообще причин, почему кошки пинаются задними лапами, много. И все зависит не только от характера животного, но и от вашего к нему отношения. Например, если вы обычно не проявляете особого к нему внимания, у кота может выработаться привычка "самого по себе". В таких случаях любая форма вашей заботы, будь-то игры или расчесывание шерсти, будет восприниматься вашим питомцем как посягательство на его личное пространство.

Вот некоторые самые распространенные причины, почему кошка бьет лапой без когтей.

  • Задние лапы у кошек, как правило, более чувствительные, чем передние. Это связано с расположением нервов.
  • Еще одна причина связана с инстинктом защиты. Все просто: вы нарушаете личное пространство кота - он отвечает. Но здесь важно уточнить, что этим объясняются только пинки с когтями.
  • А вот когда кошка бьет лапой без когтей, то это связано с инстинктом охоты. Таким образом, кот якобы атакует свою добычу.
  • Не у всех, но у многих кошек чувствительная зона расположена именно в задних лапах. Это особо заметно, когда кот трясет лапами, как будто стряхивает воду.

Кроме того, стоит учитывать, что любая агрессивная реакция питомца может быть связана с болевым опытом - например, если человек случайно сильно потянул лапу кота или ее зажал.

А вот уже когда кошка бьет лапой по лицу или когда кошка дергает задними лапами и мяукает - это может быть явным признаком ее недовольства. В таком случае игру или поглаживание лучше всего оставить, чтобы не вызывать у животного стресс.

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