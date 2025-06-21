Оформление дома по фэн-шуй: какие цвета, формы и материалы принесут удачу

Вы узнаете:
- Как при помощи фэн-шуй снизить риск болезней и неприятностей в семье
- Где в квартире царит самая тяжелая энергия и как это исправить
- В каких цветах нужно оформить спальню, а какие оттенки подойдут для коридора
Консультант по фэн-шуй, художник и дизайнер Клара Чжао рассказала, как красиво украсить пространство в своем доме, чтобы создать гармоничный и яркий дом, который будет не только потрясающе выглядеть, но и станет соответствовать мощным принципам фэн-шуй.
Как рассказала эксперт на своем Youtube-канале, всё, что нас окружает, обладает энергией. Причем определенную энергетику имеет и мебель, и даже такая мелочь, как ручка.
"Цвет, форма и материал каждого предмета излучают энергию, влияющую на общую атмосферу и баланс в доме. И вот что интересно: как только вы начнёте осознавать энергетику вещей вокруг вас, вы сможете перестроить своё пространство так, чтобы оно не только соответствовало фэншуй, но и ощущалось уютным и гармоничным", - цитирует Главред Клару.
Девушка пользуется методом "Летящих звезд". Всего в фэн-шуй существует девять летящих звезд, каждая из которых связана с определенным числом и энергией. Эти звезды "перемещаются" по карте дома или квартиры каждый год и месяц, меняя свое расположение и оказывая разное влияние на различные секторы.
Как выглядит карта Летящих звёзд на 2025 год:
Центральный сектор — Звезда №2
Как сказала Клара Чжао, эта звезда считается неблагоприятной, так как ассоциируется с болезнями и может негативно повлиять на здоровье.
"Центр — это "сердце" дома. Поскольку и сектор, и звезда относятся к стихии Земли, негативное воздействие удваивается. Таким образом, добавьте элемент Металла для ослабления энергии земли. Используйте белый, золотой и серебряный цвета, металлические элементы декора, круглые формы, материалы вроде меди, латуни, мрамора и кристаллов. Например, круглый столик, металлические подносы или рамки", - посоветовала эксперт.
Северо-запад — Звезда №3
Эта звезда приносит ссоры, конфликты и сплетни.Северо-запад связан с Металлом, звезда — с Деревом.
Что нужно сделать: добавьте стихию Огня для ослабления Дерева.
Избегайте острых листьев и растений.
Используйте красные, оранжевые, розовые и фиолетовые оттенки, тёплые нейтральные тона.
В спальне предпочтительны мягкие оттенки коралла и бежевого.
Также стоит добавить элементы из керамики, терракоты, пластика.
Создайте визуальный треугольник в декоре, чтобы символически добавить энергию Огня.
Запад — Звезда №4
Эта звезда отвечает за учёбу, мудрость и карьерный рост. Запад — элемент Металла, звезда — элемент Дерева.
Чтобы гармонизировать пространство, нужно добавить Воду, которая питает Дерево.
Используйте синие, чёрные, зелёные, бирюзовые тона.
Материалы — дерево, бамбук, ротанг, хлопок.
Формы — прямоугольные (Дерево), волнообразные (Вода).
Например, рабочее место оформите деревянным столом, аксессуарами чёрного и синего цвета, купите волнообразную лампу.
Северо-восток — Звезда №5
Это самая негативная звезда этого года, которая символизирует несчастья и нестабильность.
Клара Чжао предлагает такое решение: добавить много Металла. Используйте белый, серебряный, золотой цвета. Подойдут круглые формы, латунь, мрамор, медь.
Если на северо-востоке квартиры расположена кухня, не размещайте ножи на виду. Используйте металлическую посуду, круглую фруктовницу, латунные вазы.
Юг — Звезда №6
Очень благоприятная звезда. Приносит успех в карьере, бизнесе, деньгах. Сектор — Огонь, звезда — Металл.
Чтобы сбалансировать энергию, нужно добавить элемент Земли. Используйте бежевые, песочные, жёлтые тона, квадратные формы. Материалы — керамика, терракота, глина.
В этом секторе нужно симметрично расставить мебель, использовать тёплый свет, земляные оттенки в спальне.
Север — Звезда №7
Звезда несёт потери, травмы и кражи. Сектор — Вода, звезда — Металл.
Необходимо усилить элемент Воды. Используйте синие, чёрные цвета, волнообразные формы. Это могут быть синие подушки, шторы, ковры с плавными узорами, изогнутая мебель.
Юго-запад — Звезда №8
Звезда богатства и удачи. Элемент сектора и звезды — Земля.
В юго-западной комнате нужно усилить Землю и добавить немного Огня. Необходимы тёплые тона, керамика, огненные акценты (красный, оранжевый, фиолетовый). Например, это может быть терракотовая ваза с цветами в столовой, светлая мебель, мягкое освещение.
Восток — Звезда №9
Самая благоприятная звезда года. Символ счастья, успеха, изобилия. Сектор — Дерево, звезда — Огонь.
Добавьте зелёные и красные оттенки, дерево, хлопок, бамбук. Если входная дверь в этом секторе — используйте красный/зелёный коврик, яркие цветы, картины в тёплых тонах.
Юго-восток — Звезда №1
Вторая по значимости благоприятная звезда. Элемент — Вода. Сектор — Дерево.
Усильте Воду мягкими синими тонами, плавными формами. Например, сспальня должна быть оформлена в мягких синих тонах, акценты из тёмно-синего или водных мотивов в интерьере.
Смотрите видео - Как украсить свой дом согласно карте Летящих звёзд на 2025 год:
Как писал Главред, среднестатистический человек спит около 8 часов в сутки, а это значит, что примерно треть нашей жизни мы проводим в постели. Поэтому фэншуй в спальне важен для нашего благополучия. Консультант по фэн-шуй, Клара Чжао назвала пять главных советов о том, как правильно поставить кровать в спальне.
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Кто такая Клара Чжао
Клара Чжао (Clara Zhao) - консультант по фэн-шуй, художник и дизайнер. Живет в Сиднее (Австралия) и ведет свой Youtube-канал Clara's Feng Shui Design, на который подписаны почти 50 тысяч человек.
По словам девушки, она сочетает искусство дизайна с мудростью фэн-шуй.
"Я делаю фэн-шуй и бацзы доступными для всех, разбивая сложные концепции на простые для понимания материалы. Это значит, что вы можете использовать полученные знания для улучшения своего жилого или рабочего пространства с уверенностью", - говорит Клара.
На своем сайте девушка пишет: "Фэн-шуй — это не просто то, что я практикую, это часть меня. С 15 лет я обучаюсь непосредственно у своего отца, Мастера Чжао, известного китайского мастера метафизики с более чем 35-летним опытом".
По ее словам, она имет уникальный взгляд на соединение классического фэн-шуй с современной жизнью.
Клара Чжао имеет опыт в международных исследованиях и декорировании интерьера и утверждает, что фэн-шуй одновременно практичен и легко интегрируется в современные пространства.
"Я считаю, что хороший фэн-шуй — это больше, чем просто поток Ци — он должен быть функциональным, эстетически приятным и действительно поддерживать ваш образ жизни. Хорошо спроектированное пространство не просто выглядит красиво; оно способствует успеху, здоровью и благополучию, создавая вдохновляющую среду, где позитивная энергия работает за кулисами", - поделилась девушка.
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