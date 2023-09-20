"Они нацелились на 4 города": когда РФ полностью прекратит обстреливать ракетами Украину - прогноз

Чего ожидать осенью в Украине, когда оккупанты перестанут бить ракетами и дронами и какие города в опасности. Об этом в эксклюзивном интервью для Главреда рассказала астролог и таролог Ангелина Вакулина.
По словам Вакулиной, осень для Украины будет стабильно-тяжелой.
"Осень будет достаточно тяжелой. Уже сейчас начинается эта вся тяжесть. И из-за электроэнергии, и из-за того, что, возможно, уже осенью Украину и мир затронет новый вирус. Украинцам все это будет придавать тяжесть. Что касается обстрелов - мы будем это наблюдать осенью и зимой, к сожалению", - говорит Вакулина.
Приграничные города остаются "красной зоной", добавляет астролог.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
"Это Харьков, Чернигов, Сумы и области, к ним прилегающие. Во всех приграничных городах будет момент обострения и активных обстрелов. Будет лететь все что можно в приграничные поселки. В городах будут "прилеты" с жертвами - это Сумы, Чернигов, Харьков. Я бы хотела отметить, что осень и зима будут очень неприятными для Киева и области. Будут "прилеты" - может быть "прилет" в центр какой-то глобальный, или в админздание (возможно, что-то связанное с управленчеством). Этот момент мне хочется обозначить особенно, чтобы люди, проживающие в центре Киева, знали, что они в опасности", - сказала в интервью Вакулина.
Вакулина также добавляет, что могут быть разрушения мостов.
"Под удар могут попасть и ЖД, и больницы, и госпитали, и Одесский порт. Также Крымский мост ждет новый удар", - добавила астролог.
Астролог также рассказала, каким будет начало зимы в Украине.
"В опасности по всей стране торговые центры, админздания, мосты и порты. Показывают карты активные прилеты в нескольких городах. Под удар могут попасть Кривой Рог, Одесса и область, Кропивницкий, Херсон, Киев", - сказала она.
Ангелина Вакулина добавила, что "Украину ждет стабильно-тяжелая осень и будет несколько очень громких дней".
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