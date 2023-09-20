"Они нацелились на 4 города": когда РФ полностью прекратит обстреливать ракетами Украину - прогноз

Астролог Ангелина Вакулина для Главреда рассказала, что ждет Украину осенью и когда закончится обстрел дронами и ракетами.

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Война в Украине прогноз / Коллаж Главред, фото 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, pixabay

Чего ожидать осенью в Украине, когда оккупанты перестанут бить ракетами и дронами и какие города в опасности. Об этом в эксклюзивном интервью для Главреда рассказала астролог и таролог Ангелина Вакулина.

По словам Вакулиной, осень для Украины будет стабильно-тяжелой.

"Осень будет достаточно тяжелой. Уже сейчас начинается эта вся тяжесть. И из-за электроэнергии, и из-за того, что, возможно, уже осенью Украину и мир затронет новый вирус. Украинцам все это будет придавать тяжесть. Что касается обстрелов - мы будем это наблюдать осенью и зимой, к сожалению", - говорит Вакулина.

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Приграничные города остаются "красной зоной", добавляет астролог.

Кто такая Ангелина Вакулина Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

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"Это Харьков, Чернигов, Сумы и области, к ним прилегающие. Во всех приграничных городах будет момент обострения и активных обстрелов. Будет лететь все что можно в приграничные поселки. В городах будут "прилеты" с жертвами - это Сумы, Чернигов, Харьков. Я бы хотела отметить, что осень и зима будут очень неприятными для Киева и области. Будут "прилеты" - может быть "прилет" в центр какой-то глобальный, или в админздание (возможно, что-то связанное с управленчеством). Этот момент мне хочется обозначить особенно, чтобы люди, проживающие в центре Киева, знали, что они в опасности", - сказала в интервью Вакулина.

Вакулина также добавляет, что могут быть разрушения мостов.

"Под удар могут попасть и ЖД, и больницы, и госпитали, и Одесский порт. Также Крымский мост ждет новый удар", - добавила астролог.

Астролог также рассказала, каким будет начало зимы в Украине.

"В опасности по всей стране торговые центры, админздания, мосты и порты. Показывают карты активные прилеты в нескольких городах. Под удар могут попасть Кривой Рог, Одесса и область, Кропивницкий, Херсон, Киев", - сказала она.

Ангелина Вакулина добавила, что "Украину ждет стабильно-тяжелая осень и будет несколько очень громких дней".

Что стоит учитывать читателю Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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