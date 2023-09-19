Оптическая иллюзия покажет, являетесь ли вы реалистом или мечтателем

То, что вы увидели первым на картинке, расскажет о вашем характере.

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Тест по картинке / Коллаж Главред, фото: pixabay.com, TikTok @mia_yilin

Оптические иллюзии могут быть забавной головоломкой, проверяющей ваше зрение или навыки концентрации, но есть и потрясающие личностные тесты, которые могут многое рассказать о характере человека.

Снежная оптическая иллюзия приобрела огромную популярность в социальных сетях и описывается как "настолько точная", поскольку она способна показать, как вас воспринимают ваши друзья и семья, пишет express.

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Эта головоломка собрала более 15 миллионов просмотров в Интернете после того, как ее впервые опубликовала в видео Миа Илинь, специалист по оптическим иллюзиям, которая поразила многих людей своей способностью точно определять черты личности человека.

Что вы увидели первым? / TikTok @mia_yilin

Дерево

Если вы впервые видите зимнее дерево, друзья считают вас очень целеустремленным и трудолюбивым. Вы можете достичь всего, если приложите к этому усилия и будете восхищаться своей сильной личностью.

"В глазах других ты довольно упрямый человек и любишь все делать по-своему. Вы также уверены в себе и дисциплинированы", - говорит Миа.

Вы очень волевые и решительные, но можете быть самым строгим критиком самого себя. Вы можете быть немного мечтателем и позволять своему разуму блуждать, что может привести к возникновению сомнений, когда у вас нет цели, к которой можно стремиться.

Вам может быть полезно иметь стабильность в своей жизни и, возможно, иногда замедляться, чтобы провести более спокойное и расслабляющее время для себя.

Лев

Те, кто первым увидел льва, — реалисты и очень практичны. Друзья считают вас очень зрелым и уравновешенным человеком и часто обращаются к вам за советом.

Хотя в душе вы оптимист, но очень хорошо разбираетесь в людях. Вы умеете общаться с людьми и быстро улавливаете истинный характер человека.

"Вы очень эмоционально умны и обладаете острым шестым чувством, поэтому вас трудно обмануть. Потому что, хоть ты и ничего не говоришь, ты чувствителен даже к малейшим подсказкам и всегда знаешь, что происходит за твоей спиной", - объяснила Миа.

Вами восхищаются за то, что вы никогда не ввязываетесь в мелкие драмы или сплетни. Ваши близкие знают, что они всегда могут вам доверять, потому что вы надежны.

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