Пасха уже близко: 5 простых идей декора, которые украсят дом

Константин Пономарев
24 марта 2026, 13:06
Простые и стильные идеи пасхального декора своими руками. Как украсить дом, добавить уюта и сделать праздник ярким без лишних расходов.
Эксперт рассказала о простых и доступных идеях декора
Эксперт рассказала о простых и доступных идеях декора

Вы узнаете:

  • Как за 1 вечер украсить дом к Пасхе
  • Что можно сделать из подручных материалов
  • Как легко украсить дом без лишних затрат

Подготовка к Пасхе обычно не только про праздничный стол, но и про атмосферу, которую можно создать своими руками. Простые и доступные идеи декора помогают превратить выходные в уютный семейный праздник, где важны детали, тепло и совместное творчество.

Редактор раздела "Стиль и интерьеры" издания Country Living Алайна Бинкс отмечает, что пасхальные выходные являются идеальным временем, чтобы замедлиться и провести его с близкими. По ее словам, даже обычные занятия вроде вырезания украшений или приготовления сладостей становятся особенными, если делать это вместе.

Весенний венок своими руками

Один из самых эффектных и при этом простых вариантов является натуральный венок из веточек и сезонных цветов.

Весенний венок к Пасхе
Весенний венок к Пасхе

Для него подойдут сирень, дикая вишня, боярышник или даже цветущая груша. Добавьте в него травы и получится живое украшение, которое сразу задает весеннее настроение.

Расписные яйца: классика, которая не надоедает

Пасхальные яйца остаются главным символом праздника. Их можно раскрашивать красками, маркерами или натуральными красителями из овощей.

Расписные яйца
Расписные яйца

Такой процесс легко превратить в семейное развлечение, особенно если устроить "творческую зону" прямо в саду или на кухне.

Праздничный торт с весенним настроением

Домашний бисквит с кремом можно украсить карамельными яйцами и съедобными цветами.

Праздничный торт
Праздничный торт

Такой десерт не только станет украшением стола, но и создаст ощущение настоящего праздника даже без сложных рецептов.

Шоколадные яйца с авторским декором

Готовые шоколадные яйца легко превратить в подарок: достаточно украсить их глазурью, добавив узоры, листья или цветы.

Шоколадные яйцы
Шоколадные яйцы

Немного фантазии и обычный десерт превращается в персонализированный сувенир.

О ресурсе: Country Living

Country Living — это популярное американское лайфстайл-издание о доме, саде и загородной жизни.

Было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия.

Издание публикует материалы на аткие темы:

  • дом и интерьер;
  • садоводство;
  • рецепты и еда;
  • рукоделие;
  • сельский и "медленный" образ жизни.

Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.

Атака на продолжается: "Флеш" предупредил об угрозе новых ракетных ударов

Атака на продолжается: "Флеш" предупредил об угрозе новых ракетных ударов

Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

Пасхальная корзина 2026: сколько будут стоить паска, мясо и овощи

В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталі

В Днепре дрон попал в многоэтажку: число пострадавших растет - первые деталі

Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Гороскоп Таро на завтра 25 марта: Тельцам - идти вперед, Скорпионам - открытый путь

Пасха уже близко: 5 простых идей декора, которые украсят дом

