Пасха уже близко: 5 простых идей декора, которые украсят дом

Простые и стильные идеи пасхального декора своими руками. Как украсить дом, добавить уюта и сделать праздник ярким без лишних расходов.

https://glavred.info/life/pasha-uzhe-blizko-5-prostyh-idey-dekora-kotorye-ukrasyat-dom-10751471.html Ссылка скопирована

Эксперт рассказала о простых и доступных идеях декора

Вы узнаете:

Как за 1 вечер украсить дом к Пасхе

Что можно сделать из подручных материалов

Как легко украсить дом без лишних затрат

Подготовка к Пасхе обычно не только про праздничный стол, но и про атмосферу, которую можно создать своими руками. Простые и доступные идеи декора помогают превратить выходные в уютный семейный праздник, где важны детали, тепло и совместное творчество.

Редактор раздела "Стиль и интерьеры" издания Country Living Алайна Бинкс отмечает, что пасхальные выходные являются идеальным временем, чтобы замедлиться и провести его с близкими. По ее словам, даже обычные занятия вроде вырезания украшений или приготовления сладостей становятся особенными, если делать это вместе.

видео дня

Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.

Весенний венок своими руками

Один из самых эффектных и при этом простых вариантов является натуральный венок из веточек и сезонных цветов.

Весенний венок к Пасхе

Для него подойдут сирень, дикая вишня, боярышник или даже цветущая груша. Добавьте в него травы и получится живое украшение, которое сразу задает весеннее настроение.

Расписные яйца: классика, которая не надоедает

Пасхальные яйца остаются главным символом праздника. Их можно раскрашивать красками, маркерами или натуральными красителями из овощей.

Расписные яйца

Такой процесс легко превратить в семейное развлечение, особенно если устроить "творческую зону" прямо в саду или на кухне.

Праздничный торт с весенним настроением

Домашний бисквит с кремом можно украсить карамельными яйцами и съедобными цветами.

Праздничный торт

Такой десерт не только станет украшением стола, но и создаст ощущение настоящего праздника даже без сложных рецептов.

Шоколадные яйца с авторским декором

Готовые шоколадные яйца легко превратить в подарок: достаточно украсить их глазурью, добавив узоры, листья или цветы.

Шоколадные яйцы

Немного фантазии и обычный десерт превращается в персонализированный сувенир.

Вам может быть интересно:

О ресурсе: Country Living Country Living — это популярное американское лайфстайл-издание о доме, саде и загородной жизни. Было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия. Издание публикует материалы на аткие темы: дом и интерьер;

садоводство;

рецепты и еда;

рукоделие;

сельский и "медленный" образ жизни. Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред