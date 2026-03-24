Пасха уже близко: 5 простых идей декора, которые украсят дом

Вы узнаете:
- Как за 1 вечер украсить дом к Пасхе
- Что можно сделать из подручных материалов
- Как легко украсить дом без лишних затрат
Подготовка к Пасхе обычно не только про праздничный стол, но и про атмосферу, которую можно создать своими руками. Простые и доступные идеи декора помогают превратить выходные в уютный семейный праздник, где важны детали, тепло и совместное творчество.
Редактор раздела "Стиль и интерьеры" издания Country Living Алайна Бинкс отмечает, что пасхальные выходные являются идеальным временем, чтобы замедлиться и провести его с близкими. По ее словам, даже обычные занятия вроде вырезания украшений или приготовления сладостей становятся особенными, если делать это вместе.
Подпишитесь на наш канал в WhatsApp, чтобы первыми узнавать о главных новостях. Также приглашаем в наш Telegram-канал.
Весенний венок своими руками
Один из самых эффектных и при этом простых вариантов является натуральный венок из веточек и сезонных цветов.
Для него подойдут сирень, дикая вишня, боярышник или даже цветущая груша. Добавьте в него травы и получится живое украшение, которое сразу задает весеннее настроение.
Расписные яйца: классика, которая не надоедает
Пасхальные яйца остаются главным символом праздника. Их можно раскрашивать красками, маркерами или натуральными красителями из овощей.
Такой процесс легко превратить в семейное развлечение, особенно если устроить "творческую зону" прямо в саду или на кухне.
Праздничный торт с весенним настроением
Домашний бисквит с кремом можно украсить карамельными яйцами и съедобными цветами.
Такой десерт не только станет украшением стола, но и создаст ощущение настоящего праздника даже без сложных рецептов.
Шоколадные яйца с авторским декором
Готовые шоколадные яйца легко превратить в подарок: достаточно украсить их глазурью, добавив узоры, листья или цветы.
Немного фантазии и обычный десерт превращается в персонализированный сувенир.
Ранее Главред писал о том, что о луковой шелухе можно забыть. Создать уникальные пасхальные яйца можно с помощью одного овоща. Многие предпочитают яркие красители, но иногда они могут испортить яйцо изнутри.
Также сообщалось о том чего нельзя делать на Пасху. Главные советы священников, традиции праздника, можно ли работать, ссориться и когда лучше посещать кладбище.
О ресурсе: Country Living
Country Living — это популярное американское лайфстайл-издание о доме, саде и загородной жизни.
Было основано в 1978 году Hearst Corporation. Штаб-квартира расположена в США (Бирмингем, Алабама), пишет Википедия.
Издание публикует материалы на аткие темы:
- дом и интерьер;
- садоводство;
- рецепты и еда;
- рукоделие;
- сельский и "медленный" образ жизни.
Контент ориентирован на широкую аудиторию (особенно семейную и женскую). Продвигает концепцию "спокойной, осознанной жизни" и уюта.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред