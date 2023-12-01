УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Жизнь

Пить горячий чай нельзя: врачи рассказали, для кого он особенно опасен

Юрий Берендий
1 декабря 2023, 04:00
Главред выяснил безопасно ли пить горячий чай и какой может быть вред для здоровья от чрезмерного употребления этого напитка в течение дня.
Пить горячий чай нельзя: врачи рассказали, для кого он особенно опасен
Почему нельзя пить горячий чай - врачи указали на распространенную ошибку / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Чай - напиток, без которого многие люди не представляют себе дня: человека пьют чай на завтрак, обед и ужин. Однако стоит знать некоторые малоизвестные факты об этом напитке, которые помогут сохранить ваше здоровье.

Почему горячий чай может быть опасным?

Горячий чай может вредить здоровью в некоторых случаях по следующим причинам:

  • Ожог слизистой оболочки рта и горла: употребление слишком горячего чая может вызвать ожог слизистой оболочки рта и горла, что может привести к раздражению и дискомфорту.
  • Риск рака пищевода: длительное употребление горячих напитков, таких как чай, может быть связано с повышенным риском развития рака пищевода. Горячие напитки могут травить клетки пищевода и способствовать развитию патологических изменений.
  • Влияние на терморегуляцию: слишком горячие напитки могут вызвать перегрев организма, особенно в условиях высоких температур или во время физического напряжения.
  • Нарушение всасывания полезных веществ: длительное употребление очень горячих напитков может влиять на всасывание некоторых полезных веществ, таких как витамины и минералы, в кишечнике.

Горячий чай приводит к разрушению костей и зубов

Фтор, образующийся в горячем чае очень быстро усваивается. Кроме того, фтор также присутствует в зубной эмали и в зубной пасте, которую мы используем ежедневно. В больших количествах фтор очень вреден для целостности твердых тканей человеческого тела и разрушает зубы и кости при неконтролируемом применении. Именно поэтому в течение дня можно пить лишь не более 5 чашек чая, чтобы не вызвать остеопороз из-за избытка фтора.

видео дня

К каким болезням может привести регулярное употребление чая?

Врачи отмечают, что есть исследования, которые показывают связь между регулярным употреблением этого напитка и снижением риска диабета 2 типа, болезней сердца, инсульта и преждевременной смерти. Эти данные были собраны на основе наблюдений (обсервационных исследований).

Как пить горячий чай без вреда для здоровья

Врачи рекомендуют заваривать чай и не спешить пить сразу, нужно дать напитку немного остыть - потом употреблять. Оптимальным вариантом будет когда температура чая или другого напитка будет равняться температуре тела.Такие напитки могут быть горячее 40 градусов, но ни в коем случае нельзя пить кипяток. Если нет противопоказаний по состоянию здоровья, можно добавлять молоко в чай или кофе.

Отмечается, что многие из этих факторов могут иметь значение лишь при частом и длительном потреблении горячих напитков. В большинстве случаев умеренное потребление теплого чая сопряжено с минимальным риском для здоровья.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
здоровье чай
Реклама

Главное за день

Заходят с фланга и по центру: россияне перешли в наступление на Запорожье - эксперт

Заходят с фланга и по центру: россияне перешли в наступление на Запорожье - эксперт

22:58 Украина
Украину накроют сразу 4 геомагнитных шторма: календар магнитных бурь на декабрь

Украину накроют сразу 4 геомагнитных шторма: календар магнитных бурь на декабрь

21:58 Синоптик
ВСУ будут форсировать Днепр: эксперт - о продвижении на юге

ВСУ будут форсировать Днепр: эксперт - о продвижении на юге

20:57 Украина
Все главные новости

Последние новости

04:26

Атаки по России могут стать "триггером" для революции - Мусиенко

04:00

Пить горячий чай нельзя: врачи рассказали, для кого он особенно опасен

03:40

С музыкой в сердце: топ-10 самых популярных песен в Украине в 2023 годуВидео

02:40

Женщина показала, как разморозить стекло в автомобиле с помощью пустой бутылки

02:05

Солист группы Mаneskin попался папарацци вместе с новой возлюбленной

Фронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - ЧерникФронт на севере станет для России новой Чернобаевкой - Черник
01:31

Изменят ли F-16 ход войны: Тука объяснил, чего боится Запад

30 ноября, четверг
23:18

США готовят Украину к зиме: на каких ключевых направлениях сосредоточились

23:04

Плясунью Волочкову "закрыли" в РФ из-за долгов

22:58

Заходят с фланга и по центру: россияне перешли в наступление на Запорожье - эксперт

Реклама
22:35

Лорак ласково прижалась к беременной жене Пескова

22:23

Что категорически нельзя делать перед поездкой: приметы, которые защитят от беды

22:07

Решающий момент контрнаступления: эксперт рассказал о ключевой угрозе для россиян

21:58

Украину накроют сразу 4 геомагнитных шторма: календар магнитных бурь на декабрь

21:56

"Тяжелый период": юная жена Остапчука прокомментировала слухи про беременность

21:36

Сергей Стерненко. В БНР переполох из-за удара по складу "шахедов"Видеоблоги

20:59

"Должны вложить в головы детей, что РФ – вечный враг": звезда "Довбуша" ярко выступил

20:57

ВСУ будут форсировать Днепр: эксперт - о продвижении на юге

20:48

70-летний русский украл 10-месячную украинку: омбудсмен сообщил вопиющие детали

20:39

"Вопрос почти решен": депутат назвал категории военных, которых демобилизуют

20:09

Полномочия ТЦК расширят еще в одной области: стали известны детали решения ОВА

Реклама
19:40

Погода резко меняется: где в Украине потеплеет до +12

19:31

"Я не прощу вам": невеста "Да Винчи" высказалась относительно слухов о расколе в Украине

19:21

ЕС готовит решение по "замороженным" €200 млрд РФ: что достанется Украине

19:17

"Негде держать оборону": защитник Украины о критической ситуации в Авдеевке

19:10

Расписание на зиму: что ждать Украине и вокругмнение

18:58

Не давали пролететь лайнеру и презрительно ушли: Лаврова унизили на встрече ОБСЕ

18:28

"Важные результаты": массированных ударов по России будет больше - Мусиенко

18:21

"Не могла уснуть": Джамала высказалась о заочном аресте в РФ

18:21

По вкусу напоминает красную икру: эта бюджетная закуска сразит всех на Новый год 2024Видео

18:11

Законопроект зарегистрирован: в Украине могут демобилизовать военных

18:07

Евросоюз согласовал помощь для Украины на 50 млрд евро - Sky News

18:07

Выборов в Украине не будет до конца войны - решение нардеповФото

18:06

При смыве унитаза поднимается вода в ванной: как легко прочистить засор

18:01

Правда или фикция: таролог раскрыла причину развода Тищенко и Барановской

17:57

У Путина устроили "цирк" и нелепо поклянчили у Зеленского переговоры

17:41

Веселая иллюзия для гениев: лишь немногие смогут найти попугая за 15 секунд

17:32

Нидерланды объявили о предоставлении масштабной помощи Украине: на что пойдут средства

17:22

Можно ли отключать газовый котел зимой: эти простые советы сберегут устройство

17:10

Бои за Авдеевский коксохим: в ВСУ сообщили, кто контролирует завод

17:04

2024 год станет решающим в войне: Мусиенко - о том, от чего зависит победа Украины

Реклама
17:03

Карантин возвращается: в некоторых областях Украины могут возобновить ограничения

16:38

Зеленский провел телефонный разговор с двумя европейскими лидерами: о чем говорили

16:28

Как "выжить" ритейлерам в военное время? Советы и идеи от банка "Пивденный" новости компании

16:18

Нужно всего 1 средство: мужчина рассказал, как отчистить швы на плитке

15:59

Войска РФ бросают резервы на Херсонщину: нардеп сказал, как усилить ВСУ

15:52

Путинист Лепс промямлил оправдания, почему на идет на войну, за которую "топит"

15:49

Впереди ключевая битва: польский офицер сообщил, сколько продлится война

15:43

Что нельзя делать 1 декабря: строгие запреты, которые уберегут от черной полосы

15:38

Умер легендарный музыкант и звезда мирового рокаВидео

15:37

Мир наизнанку. Украина - 3 выпуск: Комаров покажет цену хлеба с заминированных полей

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять