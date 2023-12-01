Пить горячий чай нельзя: врачи рассказали, для кого он особенно опасен

Главред выяснил безопасно ли пить горячий чай и какой может быть вред для здоровья от чрезмерного употребления этого напитка в течение дня.

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Почему нельзя пить горячий чай - врачи указали на распространенную ошибку / Коллаж Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Чай - напиток, без которого многие люди не представляют себе дня: человека пьют чай на завтрак, обед и ужин. Однако стоит знать некоторые малоизвестные факты об этом напитке, которые помогут сохранить ваше здоровье.

Почему горячий чай может быть опасным?

Горячий чай может вредить здоровью в некоторых случаях по следующим причинам:

Ожог слизистой оболочки рта и горла: употребление слишком горячего чая может вызвать ожог слизистой оболочки рта и горла, что может привести к раздражению и дискомфорту.

Риск рака пищевода: длительное употребление горячих напитков, таких как чай, может быть связано с повышенным риском развития рака пищевода. Горячие напитки могут травить клетки пищевода и способствовать развитию патологических изменений.

Влияние на терморегуляцию: слишком горячие напитки могут вызвать перегрев организма, особенно в условиях высоких температур или во время физического напряжения.

Нарушение всасывания полезных веществ: длительное употребление очень горячих напитков может влиять на всасывание некоторых полезных веществ, таких как витамины и минералы, в кишечнике.

Горячий чай приводит к разрушению костей и зубов

Фтор, образующийся в горячем чае очень быстро усваивается. Кроме того, фтор также присутствует в зубной эмали и в зубной пасте, которую мы используем ежедневно. В больших количествах фтор очень вреден для целостности твердых тканей человеческого тела и разрушает зубы и кости при неконтролируемом применении. Именно поэтому в течение дня можно пить лишь не более 5 чашек чая, чтобы не вызвать остеопороз из-за избытка фтора.

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К каким болезням может привести регулярное употребление чая?

Врачи отмечают, что есть исследования, которые показывают связь между регулярным употреблением этого напитка и снижением риска диабета 2 типа, болезней сердца, инсульта и преждевременной смерти. Эти данные были собраны на основе наблюдений (обсервационных исследований).

Как пить горячий чай без вреда для здоровья

Врачи рекомендуют заваривать чай и не спешить пить сразу, нужно дать напитку немного остыть - потом употреблять. Оптимальным вариантом будет когда температура чая или другого напитка будет равняться температуре тела.Такие напитки могут быть горячее 40 градусов, но ни в коем случае нельзя пить кипяток. Если нет противопоказаний по состоянию здоровья, можно добавлять молоко в чай или кофе.

Отмечается, что многие из этих факторов могут иметь значение лишь при частом и длительном потреблении горячих напитков. В большинстве случаев умеренное потребление теплого чая сопряжено с минимальным риском для здоровья.

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