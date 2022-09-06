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Почему кофе горький и что с ним можно сделать, чтобы улучшить вкус

6 сентября 2022, 16:39

Оказывается, что даже самый горький кофе можно исправить. Но есть также ряд секретов, которые помогут заварить вкусный напиток.

кофе
Одним из секретов вкусного кофе является вода / УНИАН

Спросите любого, кто не пьет кофе, почему он не любит кофе, и вы получите тот же ответ: "Это слишком горько!"

Но это жалоба не только непосвященных — даже ценители кофе время от времени жалуются на горьковатые нотки в кофе. Это случается со всеми нами. Однако вы не должны позволять горькому кофе испортить ваше утро. Имея несколько хитростей в рукаве, вы можете навсегда попрощаться с горьковатым кофе.

Наши вкусовые рецепторы — мощные маленькие инструменты. Они помогают нам идентифицировать приятную на вкус пищу и предупреждают нас, когда мы съели что-то потенциально токсичное.

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Человеческий язык может распознавать пять различных вкусовых категорий:

  • Горький
  • Сладкий
  • Соленый
  • Кислый
  • Умами

Большинство людей обнаруживают горькие нотки в задней и центральной части языка. Если вы почувствуете здесь странный, неприятный привкус, ваш кофе горький.

Не путайте кислый кофе с горьким

Важно отметить, что кислый и горький кофе не имеют одинакового вкуса.

Горечь — это, как правило, сухой и неприятный вкус на задней части палитры, в то время как кислые ноты являются результатом кислотности и имеют более резкий вкус, обнаруживаемый по бокам языка.

Прежде чем вносить какие-либо изменения в свой кофе или просить бариста переделать напиток, важно понять, горький у вас кофе или кислый. Вы же не хотите сделать неправильную регулировку заваривания и ухудшить вкус напитка!

Некоторые сорта кофе по своей природе горькие — и это хорошо! Горечь может завершать сложный профиль вкуса, уравновешивая определенные кислотные или сладкие ноты.

Тонкая горечь в свежеобжаренном кофе может иметь вкус:

  • Темный шоколад
  • Грейпфрут
  • Какао
  • Солодка

В сочетании с другими вкусами эти горьковатые нотки восхитительны и дают насыщенный вкус кофе.

Однако, когда горькие ноты маскируют восхитительный вкус и делают ваш кофе непригодным для питья, пришло время выяснить, почему получается горький кофе.

Почему получается горький кофе

1. Чрезмерное экстракция

На первый взгляд заваривание кофе кажется простым. Горячая вода + свежемолотые кофейные зерна = кофе!

Однако это немного сложнее.

Когда мы варим кофе, кислоты, сахара, масла и другие ароматы, содержащиеся в гуще, растворяются в последней чашке. В индустрии спешиэлти кофе этот процесс называется "экстракцией" или заваривание.

Важно влить в чашку правильный баланс органических соединений и вкусных ароматов. В противном случае мы получим либо недоэкстрагированный, либо переэкстрагированный кофе.

"Переэкстракция" происходит, когда кофейная гуща слишком долго контактирует с водой и выделяет слишком много органических соединений, которые придают чашке резкий, горький вкус.

Помните, слишком много хорошего может быть вредным для вас (и вашего кофе!)

2. Пережаренные зерна

Процесс обжарки кофе сочетает в себе правильный баланс тепла, воздуха и вращения, чтобы превратить зеленый кофе в кофе разной степени обжарки.

Когда этот процесс заходит слишком далеко, остаются темные, пережаренные бобы. Этот метод обжарки часто используется, чтобы скрыть дефекты кофе низкого качества.

В то время как некоторые люди наслаждаются самой темной обжаркой, другие находят ее чрезвычайно горькой и неприятной. Если вы не любите горький кофе темной обжарки, держитесь подальше от кофе с маркировкой:

Темная обжаркаФранцузская обжаркаИтальянская обжаркаЭспрессо обжарка

3. Плохое качество и температура воды

Кофе состоит из двух ингредиентов. Когда один из них некачественный, ваш кофе обязательно будет плохим на вкус.

Ваш источник воды может создать или испортить вкус вашего кофе. Вода плохого качества содержит жесткие минералы, химические вещества и другие соединения, которые негативно влияют на вкус вашего кофе. Жесткая вода, например, известна тем, что подчеркивает горькие нотки кофе.

Температура воды также играет важную роль в процессе экстракции. Если вы нальете воду сразу после кипения, вы утопите молотый кофе в очень горячей воде, что приведет к "горелому" горькому вкусу, который презирают многие любители кофе.

Как уменьшить горечь в кофе Если ваш кофе горчит, не расстраивайтесь! Вот три быстрых способа исправить его:

1. Помол крупнее

Если ваш кофе горький на вкус, возможно, размер помола слишком мелкий. Это связано с тем, что более мелкие частицы кофе быстрее извлекают ароматы и органические соединения. Для насыщения водой более мелких частиц кофе требуется гораздо меньше времени, чем более крупных.

Если ваш кофе горький на вкус, это означает, что вы растворили больше органических соединений и ароматизаторов, чем хотелось бы. Как мы теперь знаем, это называется сверхэкстракцией.

Таким образом, чтобы устранить чрезмерную экстракцию и приготовить более сбалансированную чашку без горьких нот, помолите крупнее для более крупных частиц кофе. Это замедляет извлечение.

2. Сократите время заваривания

Когда более грубый помол зерен невозможен, вы всегда можете сократить время заваривания. Чем меньше времени ваш кофе варится, тем меньше будет экстракции. Больше времени = больше извлечения. Больше экстракции = больше горького кофе.

Помните, что цель состоит в том, чтобы попасть в ту золотую середину, где все кислоты, сахара, масла и другие органические соединения объединяются, чтобы создать незабываемую чашку кофе.

Для фанатиков френч-пресса это означает пораньше выпить кофе (может быть, это самый простой способ избавиться от горького кофе). Или, для тех, кто предпочитает заваривать пуровер, наливайте воду быстрее и "тяжелее", чтобы ускорить время слива.

Читайте: Френч-пресс против кофе с наливом: узнайте, что лучше для вас

3. Используйте лучшую воду

Кофе на 98% состоит из воды. Если у вас плохое качество воды, ваш кофе плохой!

Вместо того, чтобы использовать воду прямо из-под крана, выбирайте фильтрованную или родниковую воду. Фильтры для воды, можно приобрести в виде кувшина или смесителя. Родниковая вода в бутылках также легко доступна в продуктовых магазинах и магазинах.

После того, как вы установили качество воды, дважды проверьте температуру. Кофе лучше всего заваривать при температуре воды 90-95 градусов. Если кипятить воду в традиционном чайнике, вы можете достичь этого температурного диапазона, оставив ее примерно на минуту после закипания.

кофе
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