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Почему не стоит нажимать кнопку "повтор" на будильнике: эксперт шокировал причиной

Мария Николишин
15 августа 2024, 04:30
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Ведущий эксперт по сну предупреждает об опасном влиянии нажатия "вражеской" кнопки повтора на будильнике.
Почему не стоит нажимать кнопку 'повтор' на будильнике: эксперт шокировал причиной
Почему не стоит нажимать кнопку "повтор" на будильнике / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Наверняка каждый по крайней мере раз нажимал кнопку повтора после того, как прозвенел будильник. Но именно это может плохо влиять на ваш сон, пишет LADbible.

Почему не стоит откладывать будильник

По словам ведущего эксперта по сну, которая считает кнопку повтора "врагом", откладывание будильника является очень плохой идеей.

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Доктор Линдси Браунинг говорит, что такой сон - это враг.

"Мы никогда не должны дремать. Никогда не нажимать на кнопку "отбой". Потому что вы просто разрушаете качество своего сна, какой в этом смысл? Если вам нужно проснуться в 7:30, не ставьте будильник на 7 и не нажимайте кнопку медленного сна три-четыре раза. Потому что, конечно, сон между 7 и 7.30 - это чушь", - говорит эксперт по сну.

Она отметила, что не сторонница таких вещей, потому что так теряется сон.

"Я лучше посплю еще полчаса, и да, я просыпаюсь из глубокого сна, но по крайней мере я выспалась", - говорит она.

По её словам, как бы вам ни хотелось находиться в этой сладкой точке между миром снов и реальным миром, время, которое вы тратите на переключение между этими состояниями, - это сон ужасного качества.

"Итак, в следующий раз, когда вы будете заводить будильник, попробуйте революционную концепцию - просыпаться, когда он прозвучит", - добавила эксперт по сну.

Что известно о LADbible Group Limited?

LADbible Group - британский цифровой издатель. Медиа-бренды LADbible Group имеют аудиторию, приближающуюся к миллиарду, с 262 миллионами подписчиков во всем мире на основных платформах социальных сетей.

Компания публикует оригинальные и приобретенные материалы, включая редакционные, видео и документальные материалы, некоторые из которых транслируются в прямом эфире. Их содержание охватывает развлечения и интервью со знаменитостями, а также новости и текущие события, пишет Википедия.

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