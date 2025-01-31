Вы узнаете:
- Почему нельзя говорить "захисний імунітет"
- Какой ошибки стоит избегать
Когда кто-то рассказывает о том, как защитить свой организм, например, от вирусов, то в этом разговоре может звучать слово "імунітет". Ведь именно он является совокупностью механизмов, которые защищают организм от болезней.
Однако некоторые могут употреблять в речи словосочетание "захисний імунітет", которое на самом деле не является правильным - такой фразы следует избегать. Почему так нельзя говорить, объяснила ведущая программы "Правильно на украинском" на "Радио Трек" Ольга Багний.
"Если человек с хорошим иммунитетом увидит Париж, то он только заболеет. Кстати, об иммунитете. Тема важная, о нем много говорят. И даже попадаются советы, как укрепить "захисний імунітет", - отметила Багний.
Она подчеркнула, что нет никакого "захисного імунітету", потому что иммунитет - это и есть совокупность защитных механизмов, которые помогают нашему организму бороться с болезнями.
"Поэтому "імунітет" не "захисний", это просто "імунітет". Так правильно на украинском", - сказала Багний.
Смотрите видео о том, почему нельзя говорить "захисний імунітет":
@sametak1064 Про Париж и защитный иммунитет #правильноукраїнською#мова#українськамова#українськийтікток#українськийконтент♬ оригинальный звук - Правильно українською
Как сообщал ранее Главред, Ольга Багний объяснила, что такое "незабавки" - лишь единицы смогут правильно объяснить слово. Большинство людей обычно употребляют более распространенные синонимы, поэтому могут не догадываться о существовании еще и такого слова.
Также ранее Багний объяснила, как сказать "мнительный" на украинском - мало кто знает правильный ответ. Когда мы говорим о человеке, который постоянно ожидает отовсюду проблем, нельзя говорить "мнительный" - стоит употреблять украинское слово.
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Кто такая Ольга Багний?
Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.
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