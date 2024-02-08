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Почему женское белье имеет маленькие банты спереди: ответ удивит всех

Юлия Закрепа
8 февраля 2024, 03:43
Женщины носили нижнее белье на протяжении веков, но только в 19 веке оно начало напоминать нижнее белье, которое мы знаем сегодня - узнайте интересные факты.
Почему женское белье имеет маленькие банты спереди: ответ удивит всех
Для чего на женском белье бантики / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот: видео

Большинство женщин ежедневно видят маленький декоративный бантик на нижнем белье, но мало кто задумывается над тем, почему он там и какова его цель.

Известно, что женщины не носили нижнее белье до 19 века. Вместо этого они носили своеобразное "нижнее белье", передает Mirror.

"Это были две отдельные штанины, которые соединялись на талии, что-то вроде мешковатой пары шорт, которые доходили до колен. В конце концов, к 1920 году шорты стали короче, заканчиваясь выше колена, а не под ним. Вероятно, это соответствовало новым, более коротким фасонам одежды", - пояснили эксперты.

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Однако оказалось, что центральная дужка изначально использовалась для предотвращения сползания нижнего белья до того, как была изобретена резинка.

"Пьер Валтон также оказал большое влияние на женское нижнее белье. В 1918 году этот француз разработал хлопковые трусики, которые имели эластичный пояс и были намного короче на ноге, что делало их более практичными как для взрослых, так и для детей", - говорится в материале.

Маленький бант - это место, где завязывали этот пояс, и конечно спереди, потому что это самое простое место, где можно было сделать что-то подобное.

Однако, это не единственная причина. Много веков назад, до изобретения электричества, женщинам часто приходилось вставать до рассвета и одеваться в темноте или при свете свечей. Итак, бантик использовался для того, чтобы отличить переднюю часть белья от задней.

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