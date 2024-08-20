Полезно ли поливать комнатные растения чаем: флорист удивила ответом

Чай полезен своими лечебными и успокаивающими свойствами не только для людей, но и для растений.

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Влияние чая на комнатные растения / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Чай - отличный аналог дорогим удобрениям, ведь уровень азота в чае значительно выше.

Кроме этого, чай питает растения такими веществами, как калий и фосфор.

Чай также богат на такие полезные элементы, такие как полифенолы, теанин, антиоксиданты, витамины и минералы. Это отличная подкормка для гортензий, восточных лилий, комнатных помидоров, африканских фиалок, филодендронов и даже орхидей.

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Что известно об орхидеях? Орхидные - семейство однодольных многолетних наземных или эпифитных (в тропиках) травянистых растений. Некоторые из них, а именно виды из подсемейства ванильных являются древесными лианами, которые могут достигать 20 м в длину и более. Один же из самых маленьких видов - Bulbophyllum minutissimum - достигает 3-4 мм. Орхидные распространены в большинстве стран мира, но особенно их много в тропиках, пишет Википедия.

Польза чайной заварки для подкормки растений

Эксперты Womanlife.kyiv.ua перечислили, какая польза чайной заварки:

Сухая заварка - это отличная мульча на жаркое время года, особенно для влаголюбивых удобрений во время жары. Кроме того, в состав заварки входят минеральные вещества, полезные для почвы. Это калий, кальций, магний, но содержание их минимально. Сухая заварка улучшает структуру почвы, делая ее рыхлой, что улучшает воздухообмен.

Как подготовить землю для рассады? Чтобы земля была плодородная, то стоит хорошо подготовить ее к посадке рассады. Нужно несколько раз тщательно перекопать на глубину примерно 20-30 см, но стоит делать это в сухую погоду. Специалисты советуют, обработать почву горячим раствором медного купороса, чтобы избавиться от вредителей. Это необходимо сделать за неделю перед посадкой рассады. Если успешно сделали предыдущие действия, тогда стоит удобрить землю и еще раз перекопать.

Вред чайной заварки для растений

В состав заварки входят дубильные вещества, повышающие кислотность почвы. Если почва не будет успевать просыхать, то в горшке появится плесень, которая может заразить корни грибковыми заболеваниями и загубить цветы. В земле могут поселиться мошки и другие вредители, ведь там будет сладко от сахара.

Как использовать чайную заварку для комнатных растений

Есть два способа, как подкормить растения чаем:

Поливайте свои цветы чаем так, как вы делали это с водой.

Закопайте пакетик чая в горшок, чтобы он обогатил почву полезными витаминами

Флорист Анна Бережнюк подтверждает, что чайную заварку можно лить прямо в почву во время перекопки ранней весной или в начале июня. А можно сочетать чай с водой в пропорции 1:5.

"Однако выливать горячую заварку из чашки на почву не стоит! Часто такие эксперименты дают не очень хороший результат: на цветах появляется плесень и мошка. Если вы решили подойти к вопросу правильно, то вполне достаточно добавлять один стакан высушенной использованной заварки на ведро земли", - объясняет флорист.

Главное правило - использовать заварку аккуратно и следить за состоянием почвы. Только анализируя и наблюдая за реакцией растений, можно получить немало пользы.

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