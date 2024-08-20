УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Полезно ли поливать комнатные растения чаем: флорист удивила ответом

Даяна Швец
20 августа 2024, 11:05
54
Чай полезен своими лечебными и успокаивающими свойствами не только для людей, но и для растений.
чай, вазонок
Влияние чая на комнатные растения / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Чай - отличный аналог дорогим удобрениям, ведь уровень азота в чае значительно выше.

Кроме этого, чай питает растения такими веществами, как калий и фосфор.

Чай также богат на такие полезные элементы, такие как полифенолы, теанин, антиоксиданты, витамины и минералы. Это отличная подкормка для гортензий, восточных лилий, комнатных помидоров, африканских фиалок, филодендронов и даже орхидей.

видео дня

Что известно об орхидеях?

Орхидные - семейство однодольных многолетних наземных или эпифитных (в тропиках) травянистых растений. Некоторые из них, а именно виды из подсемейства ванильных являются древесными лианами, которые могут достигать 20 м в длину и более. Один же из самых маленьких видов - Bulbophyllum minutissimum - достигает 3-4 мм. Орхидные распространены в большинстве стран мира, но особенно их много в тропиках, пишет Википедия.

Полезно ли поливать комнатные растения чаем: флорист удивила ответом
Рекомендуем:

Польза чайной заварки для подкормки растений

Эксперты Womanlife.kyiv.ua перечислили, какая польза чайной заварки:

  1. Сухая заварка - это отличная мульча на жаркое время года, особенно для влаголюбивых удобрений во время жары.
  2. Кроме того, в состав заварки входят минеральные вещества, полезные для почвы. Это калий, кальций, магний, но содержание их минимально.
  3. Сухая заварка улучшает структуру почвы, делая ее рыхлой, что улучшает воздухообмен.

Как подготовить землю для рассады?

Чтобы земля была плодородная, то стоит хорошо подготовить ее к посадке рассады. Нужно несколько раз тщательно перекопать на глубину примерно 20-30 см, но стоит делать это в сухую погоду. Специалисты советуют, обработать почву горячим раствором медного купороса, чтобы избавиться от вредителей. Это необходимо сделать за неделю перед посадкой рассады. Если успешно сделали предыдущие действия, тогда стоит удобрить землю и еще раз перекопать.

Вред чайной заварки для растений

  1. В состав заварки входят дубильные вещества, повышающие кислотность почвы.
  2. Если почва не будет успевать просыхать, то в горшке появится плесень, которая может заразить корни грибковыми заболеваниями и загубить цветы.
  3. В земле могут поселиться мошки и другие вредители, ведь там будет сладко от сахара.

Как использовать чайную заварку для комнатных растений

Есть два способа, как подкормить растения чаем:

  • Поливайте свои цветы чаем так, как вы делали это с водой.
  • Закопайте пакетик чая в горшок, чтобы он обогатил почву полезными витаминами

Флорист Анна Бережнюк подтверждает, что чайную заварку можно лить прямо в почву во время перекопки ранней весной или в начале июня. А можно сочетать чай с водой в пропорции 1:5.

"Однако выливать горячую заварку из чашки на почву не стоит! Часто такие эксперименты дают не очень хороший результат: на цветах появляется плесень и мошка. Если вы решили подойти к вопросу правильно, то вполне достаточно добавлять один стакан высушенной использованной заварки на ведро земли", - объясняет флорист.

Главное правило - использовать заварку аккуратно и следить за состоянием почвы. Только анализируя и наблюдая за реакцией растений, можно получить немало пользы.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

чай сахар удобрения зеленый чай комнатные растения сад
Реклама

Главное за день

Путин приказал "выбить" ВСУ из Курской области: источники раскрыли сроки

Путин приказал "выбить" ВСУ из Курской области: источники раскрыли сроки

10:47 Мир
В Тернополе горит промышленный объект после удара РФ: власти сделали важное заявление

В Тернополе горит промышленный объект после удара РФ: власти сделали важное заявление

10:39 Украина
РФ массированно атаковала Украину, дроны и ракеты сбивали в 9 областях: какие последствия

РФ массированно атаковала Украину, дроны и ракеты сбивали в 9 областях: какие последствия

09:27 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптик назвала дату похолодания 25121

Украину будут заливать грозовые дожди: синоптик назвала дату похолодания

Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии – The Times 18689

Путин получил ультиматум, ВСУ уйдут с Курщины лишь при одном условии – The Times

Игра в кошки-мышки с РФ: известно, почему Украина не уничтожает Крымский мост 9009

Игра в "кошки-мышки" с РФ: известно, почему Украина не уничтожает Крымский мост

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны 6561

У Зеленского поставили ультиматум России по завершению войны

Последние новости

12:02

Мороз по коже от одного только названия: ТОП-5 захватывающих триллеров

12:00

Подводный камень запрета РПЦ в Украинемнение

11:49

Девушка выгнала сестру со свадьбы из-за "неправильного платья": как она объяснила свой поступок

11:47

"Поддерживают Украину": что передали Максим Галкин и Алла Пугачева украинцам

11:45

Бизнес на детях: депутат Мялик продает садики вместе с детьми за миллионы гривен - СМИ

Из-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - СунгуровскийИз-за курской операции все планы РФ в Украине посыпались, есть угроза протестов - Сунгуровский
11:37

Меган Маркл и принц Гарри готовят два новых сокрушительных удара по королевской семье

11:30

Церковные календари с контактами армии РФ нашли в Киево-Печерской Лавре

11:05

Полезно ли поливать комнатные растения чаем: флорист удивила ответом

10:59

Китайский гороскоп на завтра 21 августа: Обезьяны - не сдавайтесь, Петухам - враги

Реклама
10:47

Путин приказал "выбить" ВСУ из Курской области: источники раскрыли сроки

10:43

Гороскоп на завтра 21 августа: Близнецам - хорошие новости, Девам - напряженный день

10:39

В Тернополе горит промышленный объект после удара РФ: власти сделали важное заявлениеФотоВидео

10:00

"Мы не можем отследить": Ольга Сумская прокомментировала скандал коллеги с русским языком

09:59

Почти полмиллиона пенсионеров получат выплаты ко Дню Независимости

09:27

РФ массированно атаковала Украину, дроны и ракеты сбивали в 9 областях: какие последствия

09:20

Церковный праздник 20 августа: что запрещено делать на пророка Самуила

09:09

Гарантирует удачу в жизни: какое у вас счастливое число по знаку зодиака

08:39

ВСУ продвинулись вперед на Курщине: в ISW заявили о захвате новых территорий

08:36

Путин обиделся: в Кремле сделали заявление о мирных переговорах

08:10

Что наговорил "Минский вождь" про войну в Украинемнение

Реклама
08:05

"Токсичных и завистливых": внучка Софии Ротару высказалась о родственниках

07:37

Армия РФ прорывается в Донецкой и Луганской областях: в ISW раскрыли угрозы

07:05

Оптическая иллюзия для гениев: найти лестницу за 5 секунд смогут лишь единицы

06:28

Прозвучали мощные взрывы: Россия запустила по Киеву баллистику - что известно

06:10

В России объявился новый "вице-президент"мнение

05:30

Ребус для тех, у кого зрение, как у ястреба: надо за 12 секунд найти тюленя

05:03

Запад поставили перед фактом: что будет с разрешением для Украины на удары по РФ

04:30

Сколько нужно пить воды в день: эксперт назвал главное правило

03:45

Ксения Мишина раскрыла идеальные отношения и прокомментировала замужество

03:15

Украина покажет РФ "где раки зимуют": операция на Курщине может дать серьезные плоды - эксперт

02:31

Нет проблемы в этом: еще она страна разрешила Украине бить своим оружием по РФ

02:29

Голубая Суперлуна: что можно и нельзя делать в полнолуние

01:47

Россияне подходят к украинскому городу, на эвакуацию есть всего несколько дней

01:34

ВСУ могут пойти к АЭС: неожиданный прогноз наступления в Курской области

01:29

Почти на границе с РФ: в Литве появится немецкая военная база

00:36

Сбежали от войны, а их мобилизуют: в РФ нашли применение беженцам с Курщины

00:35

"Человек с неуравновешенной психикой": известный шоумен высказался про Узелкова

19 августа, понедельник
23:50

Ноль боев за последние дни: Лиховий о ситуации на определенных участках фронта

23:45

Бывший "авиатор" Игорь Воевуцкий получил экстремальную военную специальность

23:36

В областях раздаются взрывы: Украина под атакой "Шахедов"

Реклама
22:59

Удивительное редкое явление: над Украиной взошла Голубая СуперлунаФото

22:58

Украина может вступить в НАТО несмотря на оккупацию - президент Чехии Петр Павел

22:51

Эксперт оценил угрозу реального применения Россией "ядерки" в ответ на "Курск"

22:30

Тина Кароль прокомментировала любовь к девушкам: "Я могу"

22:27

Как охладить кошку в жару: почему высокие температуры опасны для питомцев

22:16

Курской операции мало, чтобы свергнуть Путина: какие шаги уничтожат режим

22:12

"Лучший человек и гордость": Ярослава Магучих впечатлила помощью для ВСУ

22:06

Новые речные переправы: РФ на Курщине готовит пути для вероятного отхода

21:39

Пока август продолжается: топ-3 стильных идей летнего педикюра

21:37

У операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз

^
Мобилизация в Украине
Как теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦКМинобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работает
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения мужчинеС днем рождения, кумС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Персоны
Владимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир Зеленский новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять