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Шерсть повсюду: почему кошка сильно линяет

Сергей Кущ
25 сентября 2023, 03:23
Справляться с линькой у кошек можно успешно, применяя правильный уход и регулярные процедуры по уходу за шерстью.
Почему кошка сильно линяет
Почему кошка сильно линяет / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Линька у кошек - это естественный процесс, но иногда она может быть особенно интенсивной и вызывать беспокойство у владельцев. Важно знать, почему кошки сильно линяют, что делать, чтобы уменьшить выпадение шерсти, и как отличить линьку от более серьезных проблем.

Что делать, если кошка очень сильно линяет?

  • Регулярная расческа: Одним из наиболее эффективных способов уменьшения выпадения шерсти является регулярная расческа вашей кошки. Используйте специальную расческу или щетку для удаления мертвой шерсти.
  • Правильное питание: Питание имеет значение. Обеспечьте вашей кошке сбалансированный рацион с достаточным содержанием жира и белка, что помогает поддерживать здоровую шерсть.
  • Контроль здоровья: Если вы замечаете, что линька стала аномально сильной или сопровождается другими симптомами, такими как зуд, вылизывание или сыпь, обратитесь к ветеринару, так как это может быть признаком болезни.

Как отличить линьку от выпадения шерсти?

Линька - это нормальный физиологический процесс, при котором кошка теряет старую шерсть, чтобы сделать место новой. Это обычно сезонное явление, которое происходит дважды в год. Важно отличать линьку от патологического выпадения шерсти, которое может быть вызвано заболеваниями или стрессом.

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Если линька у вашей кошки сопровождается нормальными признаками, такими как гладкая и блестящая шерсть, и не сопровождается зудом или дискомфортом, то вероятно, это всего лишь нормальный процесс обновления шерсти.

Справляться с линькой у кошек можно успешно, применяя правильный уход и регулярные процедуры по уходу за шерстью. Не забывайте, что процесс линьки временный, и скоро ваша кошка снова будет радовать вас здоровой и красивой шерстью.

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