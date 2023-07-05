Сразу после брачной ночи: мужчина подал на развод спустя сутки после свадьбы

Невеста была шокирована тем, как вел себя ее муж в первую брачную ночь.

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Мужчина захотел развестись спустя 24 часа после свадьбы / Коллаж Главред, фото: pexels.com, pixabay.com

Невеста потрясла людей, рассказав о том, как ее муж попросил развода после того, как она отказалась заниматься с ним любовью в брачную ночь.

По словам этой женщины, она спала со своим тогдашним мужем до их брачной ночи, но в тот вечер отказалась, так как чувствовала себя слишком "уставшей" для интимной близости, пишет Mirror.

В то время, как многие считают, что ей повезло избежать этого, он отреагировал яростно и сказал ей, что хочет развестись, когда они проснулись на следующее утро.

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К тому моменту они не прожили в браке и суток, а разошлись уже через две недели.

Женщина, которую зовут Рейчел, рассказала о своем испытании в эфире австралийского радиошоу.

Рейчел, которая позвонила в эфир в ответ на просьбу рассказать о суперкоротких отношениях, рассказала: "Я была замужем не более 24 часов, прежде чем мой муж захотел развестись, и мы разошлись через две недели".

Когда изумленные ведущие спросили ее, что именно произошло, Рейчел продолжила: "В ночь свадьбы мы пошли гулять, а когда вернулись в гостиничный номер, к сожалению, я не дала ему того, чего он хотел".

Рейчел пояснила, что у них и раньше был секс, но в тот вечер она просто слишком устала и не была в настроении. Она добавила, что гневная реакция мужа заставила ее чувствовать себя "несчастной", и что она "не могла дождаться", чтобы уехать от него.

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