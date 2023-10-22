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Светят тускло: как избавиться от помутнения фар быстро и надолго

Сергей Кущ
22 октября 2023, 09:24 обновлено 22 октября, 09:24
Фары - важный элемент безопасности на дороге, поэтому важно регулярно следить за ними.
Почему тускнеют фары
Почему тускнеют фары / Коллаж Главред, фото: скриншот Youtube

Помутнение фар - распространенная проблема, которая может снижать видимость на дороге и повышать риск аварий. Мы объясним, почему фары становятся мутными и что можно сделать, чтобы они снова светили ярко.

Почему фары становятся мутными?

Помутнение фар может происходить по нескольким причинам. Одной из главных является окисление пластика, из которого изготовлены фары, под воздействием солнечного света и агрессивной атмосферы.

Другие факторы включают в себя накопление грязи, пыли и других загрязнений на поверхности фар, а также механические повреждения, такие как царапины.

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Что нужно сделать чтобы фары светили ярче?

Если ваши фары стали тусклыми, не стоит сразу бежать менять их на новые. Вместо этого, можно попробовать ряд простых шагов, чтобы восстановить яркость фар:

  • Мойте фары регулярно, удаляя грязь и загрязнения с их поверхности.
  • Применяйте специальные полироли для фар, чтобы устранить мелкие царапины и восстановить прозрачность.
  • Защищайте фары от солнечных лучей, используя специальные средства для предотвращения окисления.

Почему фары светят тускло?

Тусклость света от фар также может быть связана с наличием внутренних дефектов лампочек или электрической системы автомобиля. В некоторых случаях, проблема может быть вызвана неправильной настройкой фар, что также ведет к их недостаточной яркости.

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