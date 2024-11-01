Только настоящий гений может решить эту 'дьявольскую' загадку за 30 секунд

Задачи на логику, головоломки и загадки способствуют здоровью центральной нервной системы. Для их решения часто требуется много времени, а с тем, чтобы разгадать загадку за считанные секунды могут справиться единицы.
The Mirror опубликовало одну из них, при этом на разгадку у вас будет всего 30 секунд, а загадка звучит так: "В комнате есть три обезьяны. У первой в руках банан, у второй - палка, а у третьей - ничего. Кто является самым умным приматом?"
Постарайтесь сконцентрироваться на вопросе и без подсказок определить, что будет развязкой. Но если вы чувствуете, что зашли в тупик, не переживайте о времени - можете дать себе еще несколько секунд.
Если у вас есть варианты ответа, или же наоборот - запутались еще больше, самое время узнать разгадку. А правильный ответ будет: самый умный примат это вы, ведь люди тоже приматы.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
Ранее Главред писал о ребусе для тех, у кого отличное зрение. Нужно всего за 5 секунд найти змею на картинке.
Также ранее мы публиковали сложную головоломку для мегамозгов. Задача заключается в том, чтобы найти бабочку среди попугаев всего лишь за 15 секунд.
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