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В пачке больше воздуха, чем чипсов: почему нас "обманывают" производители

Сергей Кущ
12 октября 2023, 09:07 обновлено 12 октября, 09:07
Мы расскажем, почему в пачке чипсов много воздуха и так мало вкусняшек.
Почему в пачке чипсов много воздуха
Почему в пачке чипсов много воздуха / Фото: скриншот YouTube

Многие из нас не раз задавались вопросом, почему пачки чипсов так часто кажутся наполовину пустыми, а внутри, помимо чипсов, содержат большое количество воздуха. Многим может показаться, что это обман, но самом деле это не так.

Почему так мало чипсов в пачке?

При первом взгляде может показаться, что пачка чипсов содержит мало продукта и много воздуха. Однако причина этого явления связана с тем, что производители используют защитный газ. Воздух внутри упаковки помогает создать барьер для внешних факторов, предотвращая повреждения и сохраняя свежесть чипсов.

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Что за газ в чипсах?

Газ, который вы находите внутри упаковки чипсов, обычно называется "защитным газом". Этот газ — смесь азота и углекислого газа. Защитный газ используется для нескольких целей:

  • Сохранение свежести: Упаковка с защитным газом помогает предотвратить окисление чипсов и увлажнение. Это обеспечивает более долгий срок хранения и сохранение вкуса.
  • Избегание повреждений: Защитный газ также служит для защиты чипсов от повреждений во время транспортировки и хранения. Благодаря этому, чипсы остаются целыми и качественными.
  • Когда чипсы упаковываются, они часто еще теплые, и влага из них может создать конденсат, что приведет к потере хрустящей текстуры. Воздух в упаковке помогает избежать этого. К тому же, упаковка с защитным газом позволяет избегать смятия чипсов и сохранять их целостность.

Таким образом, воздух внутри пачки чипсов — это не обман, а метод сохранения качества и свежести продукта. Это позволяет производителям обеспечить нам вкусные и неповрежденные чипсы.

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