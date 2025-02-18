Варить не стоит: повар раскрыл более вкусный способ приготовления картофеля

Вы узнаете:
- Почему картофель лучше не варить
- Как сохранить пользу и вкус во время приготовления овощей
Картофель - один из самых универсальных продуктов, входящий в состав многих любимых блюд: от хрустящей картошки фри до нежного пюре или запеченного варианта. Однако, когда речь заходит о максимальном сохранении вкуса и полезных веществ, эксперты рекомендуют метод, который не предполагает традиционной варки в воде.
Главред узнал, почему картофель лучше не варить.
При обычной варке овощи теряют часть вкуса, ведь полезные минералы и витамины растворяются в воде. Это снижает их пищевую ценность и делает вкус менее насыщенным. Именно поэтому многие повара отдают предпочтение приготовлению на пару, пишет Daily Express.
На платформе Reddit один из пользователей обратился к кулинарному сообществу с вопросом, действительно ли приготовление на пару помогает лучше сохранить вкус овощей, чем варка. Как объясняют профессиональные повара, приготовление на пару помогает не только сохранить больше полезных веществ, но и сосредоточить естественный вкус продуктов.
Причин, почему это лучший метод:
- Минимальные потери питательных веществ - поскольку овощи не контактируют с водой, витамины остаются внутри.
- Насыщенный вкус - нет риска "вымывания" вкусовых компонентов.
- Лучшая текстура - овощи остаются нежными, но не развариваются.
"Если хотите максимально насыщенный вкус, готовьте овощи на пару. Но если нужно усилить их вкус, то лучше добавить соль, специи или даже варить в бульоне", - посоветовал пользователь.
Почему важно есть овощи ежедневно
Специалисты по питанию рекомендуют употреблять не менее пяти порций фруктов и овощей в день. Это помогает уменьшить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и даже некоторых видов рака.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует потреблять минимум 400 г овощей и фруктов в день, ведь это значительно снижает вероятность развития серьезных заболеваний. Однако картофель не входит в эту норму, поскольку является основным источником крахмала, а не витаминов и микроэлементов.
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Что такое Daily Express
Daily Express - ежедневный таблоид, выходящий в Великобритании.
Издание является главной газетой Express Newspapers, являющейся дочерней компанией холдинга Northern & Shell, чьим единоличным владельцем является Ричард Десмонд.
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