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Ветки будут ломиться от плодов: назван идеальный сосед груши для богатого урожая

Анна Ярославская
20 апреля 2024, 13:31
Груша считается капризным садовым растением. Но если ей подобрать хорошего соседа по участку, урожай будет огромным.
Груша
Можно ли сажать две груши рядом и к чему это приведет? / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Ни один фруктовый сад не обходится без грушевого дерева. Но даже если дачник все делает правильно, не всегда получатся получить хороший урожай. Причина этого проста - плохие соседи. Главред разобрался, что можно и нельзя сажать рядом с грушей, чтобы ветки ломились от плодов.

Кстати, знали ли вы, что кушать груши можно не всем. Чтобы узнать противопоказания, читайте материал: Острая боль и проблемы со здоровьям: кому категорически запрещено есть груши.

Где посадить грушу

Груша – одна из самых тепло- и светолюбивых культур в саду. Если дереву не будет хватать света, оно вытягивается, побеги растут под острым углом, вырастают хрупкими и тонкими. А весь урожай будет формироваться на макушке, что доставит немало неудобств при сборе урожая.

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Таким образом, выбирая место для посадки груши, стоит избегать северной стороны сада.

Идеальное место для груш – площадка, закрытая строениями или насаждениями от северных ветров, расположенная в юго-западной части сада. Груши зимних сортов размещают поблизости от южной стены дома.

Почва должна быть плодоробной. Если основа грунта – песок, то его следует улучшить. Груша хорошо растет на суглинистой, но хорошо влагопроницаемой и насыщенной питательными веществами почве.

Можно ли сажать две груши рядом

Сажать две груши рядом не только можно, но и нужно. Большинство сортов – не самоплодные или частично самоплодные. Поэтому два или даже три дерева груши разных сортов, посаженные рядом и цветущие в одно время, будут способствовать перекрестному опылению.

Можно ли сажать грушу рядом с яблоней

Груши и яблони являются родственными видами, поэтому хорошо уживаются рядом. Также такое соседство улучшает урожайность деревьев.

Какие деревья можно сажать рядом с грушей

Итак, идеальным соседом груши является еще одна груша, но другого сорта.

Если посадить рядом клен, то он защитит фруктовое дерево от плодожорки.

Хорошим соседом для груши будет малина, смородина или виноград.

Многие интересуются, какие цветы можно посадить под грушей? Опытны дачники советуют засаживать приствольный бархатцами, колокольчиками, маргаритками. Эти цветы защитят дерево от вредителей.

Что нельзя сажать рядом с грушей

Слива. Эти два дерева являются конкурентами. В их противостоянии чаще всего побеждает слива. В результате груша увядает.

Вишня и черешня. Эти два дерева могут заразить грушу своими болезнями, поэтому размещать их нужно на расстоянии минимум 10 м друг от друга. Поэтому отвечая на популярный вопрос, можно ли сажать грушу рядом с вишней, ответ будет однозначно нет.

Жасмин, сирень, калина, акация, бук. Эти растения снизять урожайность груши на 50-70 %.

Хвойные деревья. Эти растения повышают кислотность почвы, поэтому им не место возле плодовых деревьев.

Можжевельник может заразить грушу ржавчиной.

Лучшие сорта груш для Украины

На первом месте рейтинга лучших зимостойких сортов груш, которые отлично приживутся на территории Украины, находится любимый многими "Дюшес". Он успешно переносит украинские морозы, а плоды всегда большие и сочные, пишет Яскрава клумба.

На втором месте - сорт "Вильямс". Это низкорослая груша, которая порадует яркими и сочными плодами. Это сорт долго сохраняет вкусовые качества. Кроме того, груши легко транспортируются.

"Любимица Клаппа" занимает почетное третье мето. Плоды созревают в конце июля - начале августа.

На четвертом месте расположился сорт осенних груш под названием Лесная Красавица. Она славится высочайшей устойчивостью к морозу (до -50°С). Легко выращивается во всех регионах Украины. Неприхотлива к почвенным составам и всегда радует урожайностью.

Пятое место - низкорослая груша "Бланка". Не боится сильных морозов и редко болеет. Быстро плодоносит. Плоды отличаются хорошей лежкостью, поэтому подходят для длительного хранения.

Ранее Главред писал, как правильно обрезать грушу: садоводы раскрыли хитрый секрет богатого урожая.

Также вы можете узнать, как получить хороший урожай сладкого перца. Чтобы достичь такого результата, не стоит забывать о минеральных и калийных удобрениях.

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