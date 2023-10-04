Всмятку, вкрутую и в мешочек: как долго нужно варить яйца

Яйца - это один из самых популярных продуктов в мире, и их яиц - это искусство, которое каждый может освоить. Однако время варки может существенно влиять на текстуру и вкус готовых яиц.
Давайте разберемся, как долго нужно варить яйца, чтобы получить идеальные результаты, как всмятку, так и вкрутую.
Как долго нужно варить яйца всмятку?
Если вы хотите, чтобы желток оставался жидким, положите яйца в кипящую воду и варите их 4-5 минут.
Для более кремовой консистенции желтка, варите яйца 6-7 минут.
Как долго нужно варить яйца вкрутую?
Для мягких, но упругих яиц вкрутую, варите их 9-10 минут.
Для более плотной консистенции желтка, варите яйца 11-12 минут.
Если вы хотите, чтобы яйца были полностью сваренными, оставьте их на13-15 минут.
Сколько варить перепелиные яйца после закипания?
Перепелиные яйца обычно требуют меньшего времени варки. Для мягких перепелиных яиц всмятку варите их 2-3 минуты после закипания. Для твердых перепелиных яиц вкрутую - 4-5 минут после закипания.
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