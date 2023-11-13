Вы даже не подозревали: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке

Микроволновка - незаменимая кухонная помощница, которая позволяет быстро подогревать и приготовлять разнообразные блюда. Однако, есть определенные продукты, которые не рекомендуется разогревать в микроволновке.
Давайте разберемся, что не следует класть в микроволновку и почему.
Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке?
Яйца в скорлупе: Разогрев яиц в их скорлупе в микроволновой печи может привести к взрыву, так как пара внутри яйца не сможет выбраться. Чтобы избежать этого, перед разогревом следует аккуратно разбить яйцо и перемешать его.
Замороженные ягоды: Микроволновка может неравномерно разогревать замороженные ягоды, что может привести к образованию горячих пятен и ожогам. Лучше размораживать ягоды в обычной комнатной температуре.
Перцы и томаты целиком: Овощи с плотной кожурой, такие как перцы и томаты, могут взорваться при нагреве, так как пар не сможет выйти изнутри. Рекомендуется делать надрезы или отверстия в них перед разогревом.
Молочные продукты с высоким содержанием жира: Молоко и сливки с высоким содержанием жира могут перегреться и выкипеть, что может привести к брызгам и разливам. При разогреве следует быть осторожным и использовать низкую мощность.
Что не нужно класть в микроволновку?
Металлические предметы: Металл может вызвать искры и повреждение микроволновой печи. Никогда не ставьте металлические контейнеры, посуду с металлической отделкой или фольгу в микроволновку.
Пластик, не предназначенный для микроволновки: Некоторые виды пластика могут расплавиться или выделять вредные химические вещества при нагреве. Пользуйтесь только пластиковой посудой и контейнерами, которые имеют метку "Микроволновка".
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