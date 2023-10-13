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Выбрось их с рук немедленно: можно ли собирать грибы возле дороги и рядом с поганками

Лидия Неплях
13 октября 2023, 15:39 обновлено 13 октября, 15:39
Вы не поверите, но собирать грибы возле дороги опаснее, чем возле белых поганок.
Где нельзя собирать грибы
Где нельзя собирать грибы / Коллаж Главред, фото flickr (marcel lemieux, Craig ONeal)

Сбор грибов - это увлекательное и полезное занятие, однако важно помнить, что не вся местность подходит для безопасной и законной грибной сборки. В этой статье мы рассмотрим места, где лучше воздержаться от сбора грибов и расскажем, можно ли рвать их возле поганок.

Где нельзя собирать грибы в Украине

В пределах национальных природных парков и биосферных заповедников грибы и ягоды можно продолжать собирать, при условии, что это делается для личных нужд, а не для коммерческих целей. Если, однако, сбор производится с целью коммерческой деятельности, то требуется соответствующее разрешение, что также не является нововведением. Подчеркивается, что запрещение собирать грибы, срывать растения или выполнять другие действия остается в силе только на территориях строгих заповедников.

В Украине нет новых ограничений или запретов на использование природных ресурсов. Решение правительства относится исключительно к определенным природным территориям, а именно:

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  • национальные природные парки.
  • природные заповедники.
  • ботанические сады.
  • дендрологические парки.

Можно ли собирать грибы возле поганок

Самыми опасными грибами в лесу являются бледная поганка и разные виды мухоморов (красный, пантерный). Первая - смертельно ядовитая. Однако вы можете поместить бледную поганку в корзину с другими грибами, при условии, что грибы не мокрые (особенно от дождя), чтобы избежать возможного проникновения даже небольшого количества ядовитых веществ в места их соприкосновения. Съедобные грибы, растущие рядом с бледной поганкой, можно собирать. Даже если большая бледная поганка разбросает свой белый споровый порошок (который также ядовит), на растущий под ней молодой боровик, вы можете спокойно промыть шляпку боровика под холодной водой Относительно обмена "ядом" с соседними грибницами этот миф не имеет научного обоснования.

Можно ли рвать грибы возле дороги

Не рекомендуется собирать грибы близко к автодорогам, промышленным предприятиям, зеленой зоне в городе и вблизи сельскохозяйственных полей, которые подвергаются обработке пестицидами. Грибы питаются органикой, которую они получают из окружающей среды, и способны впитывать как полезные, так и вредные вещества. Некоторые из них могут аккумулировать большие количества вредных соединений, увеличивая концентрацию опасных элементов. Например, выбросы углекислого газа могут осесть в почве, и грибы способны впитывать соли тяжелых металлов как в своей ножке, так и в шляпке. Весь гриб может содержать вредные и опасные вещества.

Рекомендуется собирать грибы на значительном удалении от дорог - не менее чем в 500 метрах - и в отдалении от промышленных предприятий, предпочтительно на расстоянии двух-трех километров. Следует быть осторожными при выборе съедобных грибов, особенно если у них есть признаки старости, такие как дряблая текстура, налет, плесень или червивость. Грибы с такими признаками не рекомендуется собирать.

Следует отметить, что шампиньоны, белый гриб-зонтик и опята осенние являются наиболее уязвимыми для воздействия химических веществ.

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