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Вызов для самых внимательных: нужно найди отличия на картинке за 25 секунд

Марина Фурман
10 ноября 2024, 16:00
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В этой игре придется сравнивать изображения и находить даже самые маленькие различия.
головоломка
Головоломка на внимательность / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, jagranjosh

В мире головоломок есть немало игр, которые тренируют наши логические способности, внимательность и наблюдательность. Одной из таких игр является "Найти отличие", которая подходит не только для детей, но взрослым будет интересно, передает JagranJosh.

Чтобы выполнить задание, участники должны найти различия между двумя изображениями за определенное время. Ниже вы увидите картинки, на которых изображены ежи, на первый взгляд, они идентичны, но это не так, на рисунке есть целых 4 отличия.

головоломка
Головоломка / фото: Jagran Josh

Подчеркиваем, головоломка имеет ограниченное время, задание нужно выполнить за 25 секунд. Некоторые различия можно легко обнаружить, тогда как другие будет гораздо сложнее, что требует отличной наблюдательности. Включайте таймеры и начинайте выполнять головоломку.

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Если же вам удалось найти отличия на картинке, то теперь можете проверить ответы. Главред обнародовал четыре различия между двумя рисунками, приведенные ниже.

головоломка
Ответ к головоломке / фото: Jagran Josh

Что такое головоломки?

Головоломка - задача, для решения которой, как правило, требуется смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Однако некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.

Есть головоломки словесные (условие задано в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спичками, монетами и т.д.) и механические, пишет Википедия.

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