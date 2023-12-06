Как узнать, какая у тебя аура по дате рождения: интересный метод

Можно ли увидеть ауру на фото и как почувствовать ее в себе - Главред собрал интересные факты.

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Как увидеть ауру за 60 секунд / коллаж: Главред, фото : ua.depositphotos.com

Можно ли научиться видеть ауру человека и как она влияет на нашу жизнь. Почти каждый человек может почувствовать и увидеть свою ауру. Однако, стоит не только потренироваться и усовершенствовать эти навыки. Бывают случаи, когда люди быстро понимают процесс и полноценно чувствуют свою ауру. Хотя могут быть случаи, когда человек годами этому учится. Главред собрал интересный способ, как можно расшифровать свою ауру по дате рождения.

Аура человека по дате рождения

Если человек знает ауру своего друга или просто собеседника, то его лучше понимать. По дате рождения можно многое узнать о человеке. По дате рождения можно узнать, какой цвет имеет ваша аура. Все очень просто: стоит добавить все числа даты рождения человека, пока не получите однозначное число. Например: 14.11.1998 года. 1+4+1+1+1+9+9+8=34. Затем стоит добавить сумму числа: 3+4=7.

Каждое число имеет свой соответствующий цвет ауры:

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Красный Желтый Померанцевый Зеленый Голубой Синий Фиолетовый Серый Белый

Цвета ауры человека

Красный цвет ауры символизирует активность, мощь, верность в любви и страстную энергию. Такой цвет подчеркивает сильные способности лидера, сексуальный потенциал, они любят славу. Желтый цвет означает хорошее здоровье и много счастья. Люди у которых такой цвет ауры имеют доброжелательное и открытое отношение к людям. У них живой ум. Они могут позаботиться не только о себе, но и об окружающих, любят учиться новому и не приемлют мелкие неудачи. Обычно люди с желтой аурой обладают творческим потенциалом, симпатичны для противоположного пола. Оранжевый цвет ауры имеет в себе много жизненной силы, бодрости. Они всегда уверены в своих силах. Такие люди с почетом относятся к своим родным и близким людям. Кстати, считается, что люди с оранжевой аурой часто имеют проблемы с печенью. Зеленый цвет ауры символизирует силу, дружелюбие, позитив и сообразительный ум. Те, кто имеют зеленый цвет ауры всегда бережно и милосердно ко всему относятся. Они всегда придут на помощь и ценят мнение друзей и знакомых. Голубой цвет означает нерешительность людей, которым трудно определиться с выбором в жизни. Часто такие люди могут быть зависимы от мнения окружающих, однако, всегда стараются совершенствоваться. По жизни следуют медленно, но целенаправленно. Синий цвет ауры - мудрая и творческая часть человека. Этот цвет означает духовность и молитвенность. Обычно люди с такой аурой живут в гармонии. Часто они посвящают себя любимой работе, хотя имеют резкие перепады настроения. Фиолетовый цвет символизирует благочестие, хорошо развитую интуицию и связан с духовной жизнью. Их кредо - это мораль с нотками философии и религия. Они обладают фантастическим воображением, которое соединено с любовью. Эти люди часто ищут способы самосовершенствования. Такой цвет ауры присущ лицам, которые в поисках собственного смысла жизни. Люди с серым цветом ауры имеют слабое здоровье. у них внутри царит пустота, которая выражается через определенную ограниченность. Такие люди в основном бесхарактерны и эгоистичны. Их мышление настроено на негатив, а сами по себе они очень ревнивы. Белый цвет является самым совершенным, ведь он символизирует чистоту и прозрачность. Люди с таким цветом ауры имеют расширенное сознание, влечение к духовности и наделены высокой интуицией.

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