УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Жизнь

Зачем нужны линии на ладонях: неожиданный ответ специалистов

Анна Косик
22 июля 2024, 16:56
142
Хироманты считают, что по линиям на руках можно определить около 80% будущего. Откуда у нас линии на ладони и для чего они на самом деле ответили и врачи.
Рука, хиромантия
Как определить линию жизни на ладони / Коллаж: Главред, фото: flickr

Линии на ладонях вызывают большой интерес у хиромантов - людей, верящих в одну из древнейших систем гадания по ладоням. Врачи же объясняют такую особенность наших рук более практическим подходом. Так на самом деле что означает линия судьбы на ладони?

Откуда у нас линии на ладони

Если подходить к этому вопросу с точки зрения науки, то линии, которые есть на ладонях и сгибах пальцев предназначены для того, чтобы помогать коже на руках растягиваться и сжиматься.

Что означает линии на ладони левой руки

Если линия судьбы идет четко и ровно вверх - вероятнее всего, вы карьерист и работа занимает ведущее место в вашей жизни. Если же линия слабо видна, то в работе все наоборот - вы не удовлетворены ею и выбором профессии в целом. Если от вашей линии судьбы есть много разветвлений и штрихов - в карьерном плане у вас было много изменений.

видео дня

Если ваша линия судьбы как бы ответвляется от линии жизни, это свидетельствует о вашем самовоспитании и способности влиять на мысли других людей. Если линии жизни и судьбы пересекаются где-то в середине, то вы будете вынуждены где-то на жизненном пути пожертвовать своими интересами ради других.

В эфире "Сніданок з 1+1" хиромант Марина Тихонова добавила, что линия жизни, которая проходит по ладони без разрывов, без пересечений, то с большой вероятностью у человека все будет хорошо в жизни.

Как определить линию жизни на ладони

Для определения линии жизни необходимо провести две параллельные линии от основания среднего и безымянного пальца к запястью. Ось от безымянного пересекает линию жизни и показывает, собственно, длину жизни в соответствии с длиной линии.

Что известно о "Завтрак с 1+1"

"Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия.

"Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Другие новости о ладонях:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

рука Судьба
Реклама

Главное за день

Искали взрывчатку и возле могилы спели песню: как похоронили Фарион во Львове

Искали взрывчатку и возле могилы спели песню: как похоронили Фарион во Львове

18:47 Украина
Отключения света будут более жесткими: график отключения света на 23 июля

Отключения света будут более жесткими: график отключения света на 23 июля

18:23 Украина
"Может себе такое позволить": Стефанишина высказалась о "мирном плане" Джонсона

"Может себе такое позволить": Стефанишина высказалась о "мирном плане" Джонсона

18:22 Политика
Все главные новости
Реклама

Популярное

Путин поставил НАТО ультиматум по странам Балтии: названа хитрая роль Лукашенко 8734

Путин поставил НАТО ультиматум по странам Балтии: названа хитрая роль Лукашенко

Камала Харрис сделала решительное заявление после баллотирования в президенты 5519

Камала Харрис сделала решительное заявление после баллотирования в президенты

Жара отступает: Украину накроют грозы и дожди - где ждать непогоды 2738

Жара отступает: Украину накроют грозы и дожди - где ждать непогоды

Внуки несут портреты, сотни людей стоят возле храма: во Львове прощаются с Ириной Фарион 1723

Внуки несут портреты, сотни людей стоят возле храма: во Львове прощаются с Ириной Фарион

Последние новости

18:47

Искали взрывчатку и возле могилы спели песню: как похоронили Фарион во Львове

18:23

Отключения света будут более жесткими: график отключения света на 23 июля

18:22

"Может себе такое позволить": Стефанишина высказалась о "мирном плане" Джонсона

18:16

Россияне наступают с трех сторон: майор назвал новую цель РФ на востоке

18:13

Муж Екатерины Бужинской сделал громкое заявление про певицу

Россия в силах воевать ещё 3-5 лет, но Украина может победить уже в 2025-м – ЖдановРоссия в силах воевать ещё 3-5 лет, но Украина может победить уже в 2025-м – Жданов
18:10

Как отмыть пластиковый подоконник: универсальное средство за копейки

17:45

Блокировка нефти РФ: Венгрия и Словакия угрожают арбитражем и срывом соглашений с ЕС

17:38

"Холостяк" Александр Терен оказался в эпицентре взрыва в Одессе - подробностиВидео

17:37

Муж умершей Анастасии Заворотнюк начал судиться за недвижимость артистки - что происходит

Реклама
17:33

Почему 23 июля нужно проснуться до рассвета - строгие приметы дня

17:11

Удар по Су-34 и складу ГСМ: в Сети раскрыли детали атаки БПЛА на аэродром в РФ

16:56

Зачем нужны линии на ладонях: неожиданный ответ специалистов

16:56

ATACMS добили технику РФ на ремонте: подробности новых взрывов в Крыму

16:44

Налет и плесень уже не вернется: как отмыть бачок унитаза внутри

16:17

Закуска, которая затмит любого: рецепт готовить всего 5 минутВидео

16:16

Свет могут вообще не выключать: глава "Укрэнерго" шокировал радостным прогнозом

16:13

Быстрее, чем приготовить яичницу: изумительный рецепт ленивых чебуреков на раз-дваВидео

16:13

"Дамба не выдержит": Жданов раскрыл сценарий ядерного удара РФ по Киевской ГЭСВидео

16:03

РФ готова ввести свои войска в Грузию: в Кремле выдали заявление о "спасении"

15:57

Россия расширила главный удар на фронте, резерва у нее больше нет - прогнозВидео

Реклама
15:49

Магниты для состояния: топ-3 знака зодиака, притягивающих богатство

15:32

Когда ВСУ получат преимущество в воздухе благодаря F-16: командующий США дал ответ

15:22

Сын Трампа потроллил Зеленского из-за громкого заявления Байдена: ответ СНБО

15:13

Украину накроет адская жара и грозы: какой будет погода в ближайшие дни

15:10

Внушительный "булыжник": Леся Никитюк засветилась с кольцом на пальце

15:05

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 июля: Стрельцам - радость, Львам - романтика

14:51

Это удивило бы Путина: СМИ узнали, как Трамп относится к Зеленскому

14:38

Почему кот мяукает ночью: неожиданная разгадка поведения любимцев

14:33

Ночной удар по российскому заводу в Туапсе: что сказали в ГУР

14:30

Россия начала стремительное наступление на Торецк: в ВСУ заявили о тяжелой ситуации

14:19

РФ перебросила 30 000 росгвардейцев в Украину: разведка Британии раскрыла их задания

14:14

4 знака зодиака, которые дают лучшие советы

14:02

Россияне сходят с ума: Кристина Орбакайте вышла на связь и разъярила пропагандистов

13:32

"Жутко слушать": появилось видео, как Вера Брежнева поет вживую

13:21

Какой будет Украина через 10 летмнение

13:09

Наступления ВСУ в этом году не будет, но есть шанс заблокировать Крым - Згурец

13:09

"2025-й может быть годом контрнаступления": Жданов назвал год победы Украины в войне

13:02

Китайский гороскоп на завтра 23 июля: Быкам - громкое событие, Тиграм - борьба с зависимостью близкого человека

12:56

Коваленко раскрыл, кому могла быть выгодна смерть Ирины Фарион

12:56

Наступление РФ на Киев через год или два: Жданов назвал условиеВидео

Реклама
12:35

Харрис нужно принять важное решение: кто может стать кандидатом в вице-президенты США

12:18

Без ловушек и яда: народные средства от мышей - грызуны будут убегать сами

12:06

"Путин очень хочет достать Харьков": Жданов раскрыл серьезный сценарий наступления РФВидео

11:48

Останется ли Байден президентом США до конца срока: в Белом доме удивили заявлением

11:37

В семье Эктора Хименес-Браво пополнение: "Моя девочка стала мамой"Видео

11:13

Церковный праздник 22 июля: что запрещено делать на Марии Магдалины

11:07

Когда и как Украина может разрушить Крымский мост: Жданов удивил предположениемВидео

10:55

"Паниковать не надо": Жданов объяснил, есть ли риск нового наступления РФВидео

10:36

Гороскоп на завтра 23 июля: Весам - невероятная удача, Скорпионам - ужасный день

10:27

Шевченко с гордостью показал сына, который играет за сборную Украины по футболу

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки і хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Персоны
Роман Свитан новостиВладимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новости
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять