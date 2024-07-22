Зачем нужны линии на ладонях: неожиданный ответ специалистов

Хироманты считают, что по линиям на руках можно определить около 80% будущего. Откуда у нас линии на ладони и для чего они на самом деле ответили и врачи.

https://glavred.info/life/zachem-nuzhny-linii-na-ladonyah-neozhidannyy-otvet-specialistov-10582655.html Ссылка скопирована

Как определить линию жизни на ладони / Коллаж: Главред, фото: flickr

Линии на ладонях вызывают большой интерес у хиромантов - людей, верящих в одну из древнейших систем гадания по ладоням. Врачи же объясняют такую особенность наших рук более практическим подходом. Так на самом деле что означает линия судьбы на ладони?

Откуда у нас линии на ладони

Если подходить к этому вопросу с точки зрения науки, то линии, которые есть на ладонях и сгибах пальцев предназначены для того, чтобы помогать коже на руках растягиваться и сжиматься.

Что означает линии на ладони левой руки

Если линия судьбы идет четко и ровно вверх - вероятнее всего, вы карьерист и работа занимает ведущее место в вашей жизни. Если же линия слабо видна, то в работе все наоборот - вы не удовлетворены ею и выбором профессии в целом. Если от вашей линии судьбы есть много разветвлений и штрихов - в карьерном плане у вас было много изменений.

видео дня

Если ваша линия судьбы как бы ответвляется от линии жизни, это свидетельствует о вашем самовоспитании и способности влиять на мысли других людей. Если линии жизни и судьбы пересекаются где-то в середине, то вы будете вынуждены где-то на жизненном пути пожертвовать своими интересами ради других.

В эфире "Сніданок з 1+1" хиромант Марина Тихонова добавила, что линия жизни, которая проходит по ладони без разрывов, без пересечений, то с большой вероятностью у человека все будет хорошо в жизни.

Как определить линию жизни на ладони

Для определения линии жизни необходимо провести две параллельные линии от основания среднего и безымянного пальца к запястью. Ось от безымянного пересекает линию жизни и показывает, собственно, длину жизни в соответствии с длиной линии.

Что известно о "Завтрак с 1+1" "Завтрак с 1+1" - утреннее шоу телеканала 1+1 производства 1+1 Media. Программа длится три часа и является самым длинным в Украине утренним шоу в прямом эфире. "Сніданок з 1+1" подает новости, развлечения, полезные советы и интервью с интересными гостями в прямом эфире. Программа содержит несколько утренних выпусков ТСН, сообщает Википедия. "Сніданок з 1+1" имеет собственную музыкальную студию, поэтому в программе звучит живая музыка. На YouTube канал "Сніданку з 1+1" подписано более 500 тысяч пользователей.

Другие новости о ладонях:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред