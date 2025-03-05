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Загадка для самых гениальных: найдите девушку среди фламинго за 9 секунд

Виталий Кирсанов
5 марта 2025, 05:35
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Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.
головоломка
Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Оптические иллюзии помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

Сегодня представлена одна из таких крутых задач на оптическую иллюзию, в которой вам нужно найти спрятавшуюся девушку среди фламинго за 9 секунд.

Проверьте свои зрительные навыки прямо сейчас!

видео дня
головоломка
Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

На этой картинке изображена группа фламинго. Среди животных прячется девушка. Сможете ли вы найти девушку за 9 секунд?

Ваше время начинается сейчас!

Внимательно проверьте все части изображения; девушка прячется где-то на картинке.

Сколько из вас нашли спрятавшуюся девушку за 9 секунд?

Поздравляем тех читателей, которые нашли девушку среди фламинго за отведенное время.

Девушку можно увидеть в левой части картинки. Прокрутите вниз, чтобы увидеть ответ.

головоломка
Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

Другие ребусы:

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оптическая иллюзия головоломки задача на логику
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