Загадка на 5 секунд для людей с острым зрением: где человек среди статуй

Оптические иллюзии созданы таким образом, чтобы обманывать наш мозг. Поэтому находить ответ в таких загадках - дело не простое, это удается не каждому.
Такие загадки проверяют внимательность и наблюдательность всех, кто за них возьмется. В то же время они могут помочь улучшить сообразительность и внимательность, если заниматься такими заданиями регулярно.
В следующей загадке нужно отыскать человека среди статуй, пишет jagranjosh. Непросто будет понять, где именно он спрятался.
На картинке мы видим большое количество статуй мужчин и женщин. Казалось бы, что кроме таких предметов искусства там никого нет, но на самом деле это не так - если присмотреться, то станет понятно, что одна из "статуй" лишь притворяется таковой, а на самом деле является человеком.
Загадку нужно разгадать всего за 5 секунд, что точно будет непросто - придется спешить.
Но если сосредоточиться на задании и не отвлекаться, у вас точно получится отыскать правильный ответ.
Правильный ответ: человек - второй справа, это человек, которого выдают часы на руке.
Как ранее сообщал Главред, где три отличия между котами - только остроглазые гении угадают за 25 секунд. Непросто будет отыскать несколько отличий между рисунками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.
Также ранее мы рассказывали о загадке, где три отличия между утками - только "гений головоломок" ответит за 12 секунд. Непросто будет отыскать три отличия между двумя картинками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.
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Что такое головоломки?
Головоломка – задача, для решения которой, как правило, нужна смекалка, а не специальные знания высокого уровня. Тем не менее, некоторые головоломки стимулируют теоретические и практические разработки ученых.
Есть головоломки словесные (условие заданное в виде текста), графические (условие в виде рисунка), с предметами (спички, монеты и т.д.) и механические, пишет Википедия.
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