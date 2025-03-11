Загадка на 5 секунд для людей с острым зрением: где человек среди статуй

Непросто будет угадать, кто именно на картинке является человеком, который очень искусно спрятался среди статуй.

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Где человек среди статуй/ jagranjosh

Оптические иллюзии созданы таким образом, чтобы обманывать наш мозг. Поэтому находить ответ в таких загадках - дело не простое, это удается не каждому.

Такие загадки проверяют внимательность и наблюдательность всех, кто за них возьмется. В то же время они могут помочь улучшить сообразительность и внимательность, если заниматься такими заданиями регулярно.

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В следующей загадке нужно отыскать человека среди статуй, пишет jagranjosh. Непросто будет понять, где именно он спрятался.

На картинке мы видим большое количество статуй мужчин и женщин. Казалось бы, что кроме таких предметов искусства там никого нет, но на самом деле это не так - если присмотреться, то станет понятно, что одна из "статуй" лишь притворяется таковой, а на самом деле является человеком.

Загадку нужно разгадать всего за 5 секунд, что точно будет непросто - придется спешить.

Где человек среди статуй/ jagranjosh

Но если сосредоточиться на задании и не отвлекаться, у вас точно получится отыскать правильный ответ.

Правильный ответ: человек - второй справа, это человек, которого выдают часы на руке.

Человек - мужчина с часами на руке/ jagranjosh

Как ранее сообщал Главред, где три отличия между котами - только остроглазые гении угадают за 25 секунд. Непросто будет отыскать несколько отличий между рисунками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

Также ранее мы рассказывали о загадке, где три отличия между утками - только "гений головоломок" ответит за 12 секунд. Непросто будет отыскать три отличия между двумя картинками, которые на первый взгляд кажутся абсолютно одинаковыми.

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