Зашифрованное изображение увидят лишь единицы: сложная стереокартинка

Загадочная стереокартинка вызвала волну обсуждений среди пользователей соцсетей. Любители загадок с восторгом пытаются разгадать скрытый рисунок на изображении, которое для одних выглядит, как обычный хаотичный узор, а для других - как настоящий трехмерный шедевр.
Стереограмма с разноцветными ракушками заинтриговала многих пользователей, оставив их в недоумении и восторге. Главред расскажет, как увидеть, что же зашифровано на картинке.
Что такое стереограмма
Стереокартинка или стереограмма - это особый вид изображения, в котором скрыт 3D-рисунок. На первый взгляд кажется, что это просто хаотичный набор цветов и узоров, однако, присмотревшись правильным способом, можно увидеть скрытый объемный рисунок.
Такие изображения полезны для тренировки зрительных мышц и помогают развивать бинокулярное зрение (способность видеть трехмерно, используя оба глаза). Именно из-за этой пользы для зрения раньше стереокартинки часто печатали на обложках школьных тетрадей.
Не все могут увидеть скрытые объекты в стереограммах, поскольку эта способность зависит от индивидуальных особенностей зрения. Если у вас не получается увидеть 3D-изображение, не стоит расстраиваться.
Как правильно смотреть стереокартинки
Чтобы увидеть скрытое изображение:
- Установите расстояние от глаз до картинки примерно 25 см.
- Расслабьте взгляд и попробуйте смотреть "сквозь" картинку - не фокусируясь на ней.
- В течение минуты трехмерное изображение начнет проявляться.
Альтернативный способ:
- Поднесите картинку близко к глазам.
- Расфокусируйте зрение, глядя как бы вдаль.
- Постепенно отодвигайте изображение от лица, не меняя фокус. На определенном расстоянии появится 3D-объект.
На изображении, которое распространил Magic Eye Guy в TikTok, сначала видно только узор из разноцветных форм. Однако, если выполнить инструкции и смотреть на изображение особым образом, можно увидеть скрытое 3D-изображение, пишет Mirror.
Видео с популярной стереограммой:
Зрители были восхищены, когда смогли увидеть, как из стереограммы выныривают фигуры - рыба и тюлень. Одни пользователи радовались, что наконец смогли разглядеть иллюзию, другие так и не смогли увидеть изображение и попросили подсказок. Magic Eye Guy объяснил, что секрет в том, чтобы расслабить глаза и смотреть "сквозь" изображение, не фокусируясь на нем.
The Daily Mirror
The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.
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