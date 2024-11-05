Зашифрованное изображение увидят лишь единицы: сложная стереокартинка

Загадочная стереокартинка ошеломила интернет-пользователей.

https://glavred.info/life/zashifrovannoe-izobrazhenie-uvidyat-lish-edinicy-potryasayushchaya-stereokartinka-10611473.html Ссылка скопирована

Очень сложная стереограмма, которую расшифруют не все / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Загадочная стереокартинка вызвала волну обсуждений среди пользователей соцсетей. Любители загадок с восторгом пытаются разгадать скрытый рисунок на изображении, которое для одних выглядит, как обычный хаотичный узор, а для других - как настоящий трехмерный шедевр.

Стереограмма с разноцветными ракушками заинтриговала многих пользователей, оставив их в недоумении и восторге. Главред расскажет, как увидеть, что же зашифровано на картинке.

Что такое стереограмма

Стереокартинка или стереограмма - это особый вид изображения, в котором скрыт 3D-рисунок. На первый взгляд кажется, что это просто хаотичный набор цветов и узоров, однако, присмотревшись правильным способом, можно увидеть скрытый объемный рисунок.

видео дня

Такие изображения полезны для тренировки зрительных мышц и помогают развивать бинокулярное зрение (способность видеть трехмерно, используя оба глаза). Именно из-за этой пользы для зрения раньше стереокартинки часто печатали на обложках школьных тетрадей.

Не все могут увидеть скрытые объекты в стереограммах, поскольку эта способность зависит от индивидуальных особенностей зрения. Если у вас не получается увидеть 3D-изображение, не стоит расстраиваться.

Как правильно смотреть стереокартинки

Чтобы увидеть скрытое изображение:

Установите расстояние от глаз до картинки примерно 25 см. Расслабьте взгляд и попробуйте смотреть "сквозь" картинку - не фокусируясь на ней. В течение минуты трехмерное изображение начнет проявляться.

Альтернативный способ:

Поднесите картинку близко к глазам. Расфокусируйте зрение, глядя как бы вдаль. Постепенно отодвигайте изображение от лица, не меняя фокус. На определенном расстоянии появится 3D-объект.

Нужно увидеть на картинке скрытое изображение / Фото: скриншот

На изображении, которое распространил Magic Eye Guy в TikTok, сначала видно только узор из разноцветных форм. Однако, если выполнить инструкции и смотреть на изображение особым образом, можно увидеть скрытое 3D-изображение, пишет Mirror.

Видео с популярной стереограммой:

Зрители были восхищены, когда смогли увидеть, как из стереограммы выныривают фигуры - рыба и тюлень. Одни пользователи радовались, что наконец смогли разглядеть иллюзию, другие так и не смогли увидеть изображение и попросили подсказок. Magic Eye Guy объяснил, что секрет в том, чтобы расслабить глаза и смотреть "сквозь" изображение, не фокусируясь на нем.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная ежедневная газета в формате таблоид и является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Сначала Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету цветной и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред