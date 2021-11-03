11.11 – распродажа на AliExpress: как совершить покупку и на что обратить внимание

Распродажа 11.11 Алиэкспресс 2021 / ua.depositphotos.com/

AliExpress – одна из крупнейших мировых площадок для продажи ежегодно радует своих посетителей скидками до -70%. Когда начинается распродажа на АлиЭкспресс 2021 и как сделать выгодное приобретение, разобрался Главред.

Последний месяц осени – просто рай для любителей покупок. Вслед за распродажей на АлиЭкспресс следует еще один день, когда можно отхватить товары с головокружительными скидками – Черная пятница 2021. Когда ожидать и как потратитьб меньше, читайте в нашем материале: Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки.

Когда начнется распродажа на АлиЭкспресс

В 2021 году грандиозная распродажа на AliExpress начнется 11.11. Она будет проходить в два этапа. С 28 по 11 ноября будет разогрев. В это время можно присмотреться к желаемым покупками и подкопить скидочные купоны и специальные электронные монеты. Начало – 9:00 по киевскому времени.

11.11 – распродажа на АлиЭкспресс начинается в 10:00 по Киеву. Начало распродаж приурочено к Всемирному дню шопинга – 11 ноября. Купить товары по выгодным предложениям можно будет до 13 ноября до 10:00. Это прекрасная возможность приобрести необходимее товары в внушительными скидками. На некоторые предложения распространяются скидки в -70%!

Читайте такжеЧерная пятница 2021: как не покупать лишнего в день распродаж - советы шопоголикам

Как сэкономить на распродаже

Торговая площадка предоставляет возможность уберечь ваш бюджет от излишних трат и еще больше сэкономить даже в день больших распродаж. Это можно сделать несколькими способами с помощью скидочных купонов, промокодов или внутренней валюты AliExpress.