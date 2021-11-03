11.11 – распродажа на AliExpress: как совершить покупку и на что обратить внимание

Как воспользоваться скидочными купонами и промокодами во время распродажи - расскажет Главред.
AliExpress – одна из крупнейших мировых площадок для продажи ежегодно радует своих посетителей скидками до -70%. Когда начинается распродажа на АлиЭкспресс 2021 и как сделать выгодное приобретение, разобрался Главред.
Последний месяц осени – просто рай для любителей покупок. Вслед за распродажей на АлиЭкспресс следует еще один день, когда можно отхватить товары с головокружительными скидками – Черная пятница 2021. Когда ожидать и как потратитьб меньше, читайте в нашем материале: Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки.
Когда начнется распродажа на АлиЭкспресс
В 2021 году грандиозная распродажа на AliExpress начнется 11.11. Она будет проходить в два этапа. С 28 по 11 ноября будет разогрев. В это время можно присмотреться к желаемым покупками и подкопить скидочные купоны и специальные электронные монеты. Начало – 9:00 по киевскому времени.
11.11 – распродажа на АлиЭкспресс начинается в 10:00 по Киеву. Начало распродаж приурочено к Всемирному дню шопинга – 11 ноября. Купить товары по выгодным предложениям можно будет до 13 ноября до 10:00. Это прекрасная возможность приобрести необходимее товары в внушительными скидками. На некоторые предложения распространяются скидки в -70%!
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Как сэкономить на распродаже
Торговая площадка предоставляет возможность уберечь ваш бюджет от излишних трат и еще больше сэкономить даже в день больших распродаж. Это можно сделать несколькими способами с помощью скидочных купонов, промокодов или внутренней валюты AliExpress.
- Купоны на скидку можно использовать для оплаты любого товара с сайта. Однако стоит помнить, что купоны продавцов можно использовать только для оплаты товаров в определенном магазине.
- Виртуальные монеты можно заработать, принимая участие в играх Aliland и Alibox, которые доступны только в мобильном приложении. 11.11в день распродажи можно обменять их на купоны и совершить покупку. В игре Alibox также разыгрываются ценные призы: бытовая техника, гаджеты и годовой запас продуктов или одежды.
- Промокоды прячутся на главной странице торговой площадки. Ими можно воспользоваться при оформлении заказа в корзине. Срок действия промокодов ограничен, а скидка зависит от номинала.