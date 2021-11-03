УкрРус
РецептыКино и сериалыМода и красотаПраздникиГороскопПоздравленияЗдоровьеСонникПриметыЛайфхакиШоуStars
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Лайфхаки

11.11 – распродажа на AliExpress: как совершить покупку и на что обратить внимание

3 ноября 2021, 14:23

Как воспользоваться скидочными купонами и промокодами во время распродажи - расскажет Главред.

11.11 Алиэкспресс 2021
Распродажа 11.11 Алиэкспресс 2021 / ua.depositphotos.com/

AliExpress – одна из крупнейших мировых площадок для продажи ежегодно радует своих посетителей скидками до -70%. Когда начинается распродажа на АлиЭкспресс 2021 и как сделать выгодное приобретение, разобрался Главред.

Последний месяц осени – просто рай для любителей покупок. Вслед за распродажей на АлиЭкспресс следует еще один день, когда можно отхватить товары с головокружительными скидками – Черная пятница 2021. Когда ожидать и как потратитьб меньше, читайте в нашем материале: Черная пятница 2021: когда, как не потратить больше и обезопасить покупки.

Когда начнется распродажа на АлиЭкспресс

В 2021 году грандиозная распродажа на AliExpress начнется 11.11. Она будет проходить в два этапа. С 28 по 11 ноября будет разогрев. В это время можно присмотреться к желаемым покупками и подкопить скидочные купоны и специальные электронные монеты. Начало – 9:00 по киевскому времени.

11.11 – распродажа на АлиЭкспресс начинается в 10:00 по Киеву. Начало распродаж приурочено к Всемирному дню шопинга – 11 ноября. Купить товары по выгодным предложениям можно будет до 13 ноября до 10:00. Это прекрасная возможность приобрести необходимее товары в внушительными скидками. На некоторые предложения распространяются скидки в -70%!

Читайте такжеЧерная пятница 2021: как не покупать лишнего в день распродаж - советы шопоголикам

Как сэкономить на распродаже

Торговая площадка предоставляет возможность уберечь ваш бюджет от излишних трат и еще больше сэкономить даже в день больших распродаж. Это можно сделать несколькими способами с помощью скидочных купонов, промокодов или внутренней валюты AliExpress.

  • Купоны на скидку можно использовать для оплаты любого товара с сайта. Однако стоит помнить, что купоны продавцов можно использовать только для оплаты товаров в определенном магазине.
  • Виртуальные монеты можно заработать, принимая участие в играх Aliland и Alibox, которые доступны только в мобильном приложении. 11.11в день распродажи можно обменять их на купоны и совершить покупку. В игре Alibox также разыгрываются ценные призы: бытовая техника, гаджеты и годовой запас продуктов или одежды.
  • Промокоды прячутся на главной странице торговой площадки. Ими можно воспользоваться при оформлении заказа в корзине. Срок действия промокодов ограничен, а скидка зависит от номинала.
viber
распродажа лайфхак
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красотыВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли удивительные пальто и пуховики несказанной красоты В Украине похолодает до +4: синоптики назвали датуВ Украине похолодает до +4: синоптики назвали дату В моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень теплоВ моду на осень-зиму 2021 2022 вошли длинные платья сказочной красоты, в которых очень тепло В моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозыВ моду на зиму 2022 вошли потрясающие джинсы в стиле 80-х, в которых не страшны никакие морозы Надя Дорофеева в крошечных трусиках с мокрыми волосами похвасталась идеальным телом в ваннойНадя Дорофеева в крошечных трусиках с мокрыми волосами похвасталась идеальным телом в ванной
14:38

В Луцке от каштанов умерла 8-летняя девочка

14:26

Минобороны осталось без главы: Рада приняла отставку Андрея Тарана Видео

14:23

11.11 – распродажа на AliExpress: как совершить покупку и на что обратить внимание

14:20

"Это просто дно!": инфекционист не может доехать к COVID-больным из-за марша антивакцинаторов

14:17

"Собачья" жизнь Сергея Бабкина: музыкант озвучит бульмастифа Джека в сериале 1+1 Джек и Лондон Видео

Реклама
14:00

Гороскоп на 4 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: разочарование в близком и счастливая случайность Видео

13:37

Школьник два года издевался над девочкой в Тернополе: его мать оштрафовали

13:37

"Ой, ну пантера!": Надежда Мейхер в черном сетчатом боди загипнотизировала фанатов пышными формами

13:34

Теперь официально: Верховная Рада уволила министра экологии Абрамовского Видео

13:32

Парламент отправил в отставку министра экономики Любченко Видео

13:27

Ляшко назвал акцию "антивакцинаторов" насмешкой над медиками и родственниками умерших от COVID-19 Видео

13:25

Гейминг против майнинга новости компании

13:19

Стало известно о состоянии здоровья Кравчука Видео

13:18

Протест антивакцинаторов в Киеве: пророссийские провокаторы благодарят РФ и кричат об "одном народе" Видео

13:17

Винница по программе "Большая стройка" получила новые больницы

13:13

Топ-7 продуктов, которые помогут быстрее выздороветь

12:48

Солнце в мертвом градусе спровоцировало мощные магнитные бури в ноябре Видео

12:46

Самые модные стрижки осень-зима 2022 с челкой, по которым весь мир сейчас сходит с ума Фото Видео

12:42

Социологи выяснили, почему украинцы не хотят прививаться от коронавируса Видео

12:39

150 грн за 1 литр: подсолнечное масло в ноябре еще больше подорожает Видео

Реклама
12:03

В Украине начнут забирать автомобили у "водителей-гонщиков": что известно Видео

12:02

"Ей же не было плохо": подростки рассказали, как издевались над больной бабушкой в Киеве Видео

12:00

"Что будет дальше - не знает ни одна живая душа": Комаровский рассказал об эффективности вакцин Видео

11:53

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

11:50

Смерть 7-летнего Андрюши из Черкасс: деда и бабушку ребенка направили на психиатрическую экспертизу

11:37

К чему снятся роды: толкование сна

11:34

Сертификат не подделывала, но акцию поддерживает: Савченко заявилась на митинг антивакцинаторов Видео

11:31

Когда Дмитриевская суббота 2021: как правильно поминать усопших

11:20

Опасная осенняя погода с дождем, туманом и мокрым снегом: каким будет 3 ноября в Украине Видео

11:13

Тина Кароль поразила изгибами в прозрачном платье на голое тело

11:10

В МОН не знают, когда школьники вернутся за парты Видео

11:02

Не раньше мая 2022: ввод в эксплуатацию Северного потока- 2 может затянуться - Bloomberg Видео

10:57

Три области Украины на пороге "красной" зоны: кого ждут ограничения Видео

10:52

Приехала на похороны мамы, а похоронила еще и отца: ковид забрал жизни известного врача и ее мужа

10:50

Без грима и ретуши: как на самом деле выглядит 74-летняя София Ротару

10:43

Митинг антивакцинаторов в Киеве: силовики охраняют Раду, город застыл в пробках Видео

10:13

На дорогах Украины увеличилось количество камер автофиксации нарушений ПДД: где они расположены

10:06

Киев второй день подряд бьет рекорды по смертности от COVID-19 Видео

10:03

12-летней девочке палализовало ногу: в Украине подтвердили еще один случай полиомиелита

09:47

Лунный календарь стрижек на ноябрь 2021: лучшие дни для новой прически и маникюра

Реклама
09:33

Стефанчук назвал условие, при котором Зеленский не пойдет на второй президентский срок Видео

09:16

Гороскоп на 2022 год для женщин: богатый избранник, финансовая удача или крепкий брак Видео

09:13

Начните день с пользой: 5 полезных напитков для завтрака

09:05

Умер актер из "Бригады": незадолго до смерти его освободили из колонии строгого режима

08:45

Гороскоп на 3 ноября 2021 для всех знаков Зодиака: знак свыше, разочарование или приятные сюрпризы Видео

08:44

Введение локдауна в Украине: Радуцкий оценил шансы ужесточения карантина по всей стране

08:23

Коронавирус 3 ноября: за сутки в Украине умерли 720 пациентов

08:21

Смертельное ДТП в Харькове: 16-летний подозреваемый отказался от анализа крови

08:03

Перед смертью Антон Поляков встретился с хакером, которого разыскивают за киберпреступления - СМИ Видео

07:46

Они провалили испытание войной мнение

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять