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Бесконтактный способ: как очистить микроволновку за 3 минуты

Сергей Кущ
21 мая 2024, 14:40
139
Самый важный ингредиент для работы этого метода очистки - лимонный сок.
Как очистить микроволновку за 3 минуты
Как очистить микроволновку за 3 минуты / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Даже если вы регулярно моете микроволновую печь, может показаться, что пятна появляются из ниоткуда, и удалить их бывает невероятно сложно.

Джилл Нистул, эксперт по домашнему хозяйству и основательница One Good Thing, придумала "более быстрый, простой и эффективный" способ очистки микроволновой печи, который занимает менее трех минут, пишет express.co.uk.

"К счастью, у меня есть пара трюков в рукаве, которые превращают очистку микроволновой печи в легкий бриз... Вы можете использовать их, чтобы очистить микроволновку без особых усилий и без использования агрессивных химикатов", - отметила эксперт.

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Секрет простого способа очистки Джилл заключается в использовании силы пара, который легко расщепляет пищу или жир, окрашивающие микроволновую печь, а затем вы можете просто вытереть их.

Что нужно знать об Express.co.uk

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Все, что вам нужно - это губка, пустая бутылка из-под спрея и несколько натуральных ингредиентов, которые, скорее всего, уже есть в вашем кухонном шкафу.

Как очистить микроволновую печь паром?

Вам понадобятся:

  • Вода
  • лимонный сок
  • Губка
  • Бутылка с распылителем

Самый важный ингредиент для работы этого метода очистки - лимонный сок, который одновременно очищает, дезинфицирует и дезодорирует микроволновую печь.

Вы также можете использовать уксус для очистки микроволновой печи, поскольку он содержит те же кислотные свойства, что и лимонный сок, но обладает сильным запахом, для удаления которого потребуется дополнительное ополаскивание, а значит, и работа.

Для начала намочите губку, чтобы она была максимально пропитана, а затем поместите ее в микроволновую печь.

Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой
Как очистить чайник от накипи лимонной кислотой / Инфографика Главред

Наполните пустую бутылку с распылителем наполовину водой, а вторую половину - лимонным соком. Опрыскайте лимонно-водной смесью внутреннюю поверхность микроволновой печи, включая верхнюю, нижнюю и боковые стенки.

Затем поставьте микроволновую печь примерно на две минуты и включите ее. По истечении времени оставьте губку в микроволновой печи с закрытой дверцей на несколько минут, пока она полностью не остынет.

Затем откройте дверцу и возьмите губку, чтобы протереть внутреннюю поверхность, и пятна должны легко сойти.

"Этой же губкой можно протереть и внешнюю поверхность микроволновки". Наслаждайтесь чистой и пахнущей свежестью микроволновой печью!", - подытожила эксперт.

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