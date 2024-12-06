Будет свежим намного дольше: как правильно хранить натертый сыр - Клопотенко

Более мягкие виды сыра, как чедер и моцарелла полезны лишь в течение одной-двух недель.

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Где хранить натертый сыр / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

Как правильно хранить натертый сыр

Как долго можно хранить сыр в холодильнике

Иногда перед праздниками хозяйки натирают больше сыра, чем нужно, и возникает вопрос, как сохранить его так, чтобы он оставался свежим и не потерял вкусовых качеств. Главред, узнавал, как долго можно хранить натертый сыр в холодильнике или морозильной камере.

Джанилин Хатчингс, ученая, изучающая пищевые продукты в Государственном управлении по безопасности питания США рекомендует твердые сыры, такие как пармезан и швейцарский съесть в течение первого месяца после покупки.

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По ее словам, более мягкие виды сыра, как чеддер и моцарелла полезны только в течение одной-двух недель.

Если же вы решили заморозить натертый сыр, тогда молочный продукт следует съесть в течение шести месяцев после покупки.

При этом, на сайте шеф-повара Евгения Клопотенко отмечают, что твердый сыр нужно уметь правильно заморозить.

"Смешайте тертый сыр с небольшим количеством кукурузного крахмала или муки, чтобы дольки не слипались между собой, выложите в зип-пакет и храните в морозильной камере.", - говорится в материале.

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Кто такой Евгений Клопотенко? Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.

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