Будет свежим намного дольше: как правильно хранить натертый сыр - Клопотенко

Вы узнаете:
- Как правильно хранить натертый сыр
- Как долго можно хранить сыр в холодильнике
Иногда перед праздниками хозяйки натирают больше сыра, чем нужно, и возникает вопрос, как сохранить его так, чтобы он оставался свежим и не потерял вкусовых качеств. Главред, узнавал, как долго можно хранить натертый сыр в холодильнике или морозильной камере.
Джанилин Хатчингс, ученая, изучающая пищевые продукты в Государственном управлении по безопасности питания США рекомендует твердые сыры, такие как пармезан и швейцарский съесть в течение первого месяца после покупки.
По ее словам, более мягкие виды сыра, как чеддер и моцарелла полезны только в течение одной-двух недель.
Если же вы решили заморозить натертый сыр, тогда молочный продукт следует съесть в течение шести месяцев после покупки.
При этом, на сайте шеф-повара Евгения Клопотенко отмечают, что твердый сыр нужно уметь правильно заморозить.
"Смешайте тертый сыр с небольшим количеством кукурузного крахмала или муки, чтобы дольки не слипались между собой, выложите в зип-пакет и храните в морозильной камере.", - говорится в материале.
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Кто такой Евгений Клопотенко?
Клопотенко Евгений Викторович - украинский шеф-повар, ресторатор, общественный активист, блогер и телеведущий. Соучредитель ресторана "Сто лет назад вперед" (Киев) и бистро "Другие" (Львов), автор популярного в Украине кулинарного сайта klopotenko.com, пишет Википедия.
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