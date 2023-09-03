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Быстрые завтраки за 5 минут: интересные идеи для приготовления

Лидия Неплях
3 сентября 2023, 16:44 обновлено 3 сентября, 19:12
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Утром желательно есть овощи, мясо и молочные продукты, так как в них много полезных веществ.
Варианты завтрака
Варианты завтрака / Коллаж Главред, фото скриншот YouTube (Fast & Easy Recipes, Townsends)

Завтрак - это не только начало нового дня, но и ключевой момент для поддержания здоровья и хорошего настроения. Выбор правильного завтрака может повлиять на вашу энергию, концентрацию и общее самочувствие на протяжении утра. Рассмотрим разнообразные и вкусные варианты завтрака и расскажем, стоит ли есть утром.

Нужно ли обязательно завтракать

Завтрак считается одним из самых важных приемов пищи в течение дня, и многие эксперты в области здорового питания рекомендуют завтракать. Он помогает запустить метаболизм после ночного периода голодания и обеспечить организм энергией для начала активного дня. Но обязательно завтракать или нет зависит от индивидуальных предпочтений и физического состояния. Кроме того, правильный подход к еде снижает риски скачков давления.

Некоторые люди могут чувствовать себя нормально и не ощущать голода утром, и им может быть комфортнее начинать день с более поздним приемом пищи, например, бранчем.

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Что лучше всего есть на завтрак

Завтрак должен быть сытным, но не перегруженным. Это означает, что он должен включать в себя витамины и другие необходимые элементы для организма, которые поддерживают нормальный обмен веществ и обеспечивают выработку энергии. Утром желательно есть: мясо и рыбу, молочные продукты, яйца, бобы и орехи, потому что это источник белка.

Хорошим вариантом завтрака есть медленные углеводы и клетчатка. Их можно получить с каш, макаронов, мюслей и овощей. То же касается насыщеных и ненасыщеных жиров, которые являються самыми ценными элемантами для организма. Первые можно найти в сливочном масле, сале, молоке, продуктах животного происхождения. Вторые - в рыбе, орехах, авокадо и маслах.

Что можно быстро приготовить на завтрак

Вот несколько блюд, которые можно быстро приготовить на завтрак:

  • Омлет с овощами: поджарьте на сковороде омлет с помидорами, грибами, шпинатом и другими овощами. Это белковый и питательный завтрак.
  • Овсянка: готовьте овсянку на воде или молоке, добавляйте свежие фрукты, орехи и мед для вкуса.
  • Гречка с йогуртом: попробуйте крупу гречку с йогуртом и медом. Это питательный и богатый белками завтрак.
  • Смузи: смешайте свежие фрукты, зелень, йогурт и немного меда в блендере. Смузи - это отличный способ получить порцию витаминов и антиоксидантов.
  • Тосты с авокадо: намажьте пюре из спелого авокадо на гренки и посыпьте солью, перцем и лимонным соком. Можно добавить яйцо-глазунью сверху.
  • Фруктовый салат: нарежьте разнообразные фрукты, такие как яблоки, бананы, ягоды и апельсины, и подайте их с нежирным йогуртом.
  • Блинчики: приготовьте блинчики из теста на молоке или йогурте и подавайте их с кленовым сиропом, медом или свежими ягодами.
  • Творожная запеканка: смешайте творог с яйцами, сахаром и ванилью, затем запекайте в духовке. Подавайте с ягодами или вареньем.

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