Копеечная добавка спасет коронное блюдо: что делать, если холодец не застыл

Основное:
- Как ускорить застывание холодца
- Чем заменить желатин в холодце
Холодец является излюбленным блюдом во время рождественских и новогодних праздников. Его готовят разными способами и с использованием различных ингредиентов.
Однако важно, чтобы в конце холодец получился необходимой консистенции - застывшим блюдом. Однако если не получилось добиться желаемого эффекта, вам могут пригодиться дельные советы бывалых кулинаров, сообщает Главред.
Как спасти холодец, если он не застыл
Самый простой способ – слить бульон в кастрюлю и прокипятить его еще один раз и добавить желатин. Тем самым вы предотвратите риск того, что он испортится.
Порядок действий:
- Из расчета на 1 литр воды возьмите 25 граммов желатина;
- Желатин добавьте в уже остывший бульон (не рекомендуется высыпать желатин прямо в кипяток).
Как ускорить застывание холодца
С целью более быстрого приготовления холодца, рекомендуется использовать скороварку, что может ускорить процесс. Опытным путем установлено, что в этом случае время приготовления может сократиться до одного - трех часов. А сам холодец после приготовления обязательно необходимо хранить в холодильнике.
Как исправить ситуацию с незастывшим желатином
Для того чтобы добиться необходимого результата, рекомендуется нагреть жидкость, ведь это позволит кристаллы желатина набухнуть. Также во время нагревания рекомендуется перемешивать бульон с желатином для того, чтобы он растворился до конца.
Чем заменить желатин в холодце
Кулинары рекомендуют попробовать в качестве эффективного загустителя агар-агар. Это смесь полисахаридов агарозы и агаропектина, получаемая путём экстрагирования из красных водорослей.
Холодец застывает быстрее с применением агар-агара даже при комнатной температуре. И в отличие от желатина он хорошо растворяется, не образует комочков. Многие утверждают, что с использованием агар-агара холодец застывает заметно быстрее.
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Что такое холодец
Дрожащее охлажденное блюдо (другие названия - холодное, студень, вздраганец), представляющее собой застывший густой отвар с кусочками мясных, рыбных или вегетарианских продуктов. Напоминает по консистенции кисель или мармелад.
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