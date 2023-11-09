Что можно сделать из старой шубы: 4 роскошные идеи

Не выбрасывайте старую шубу, даже если она вышла из моды или вам надоела.

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Что можно сделать из старой шубы / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Старая шуба в шкафу только занимает место, но не спешите избавляться от этого дорогого предмета! Существует множество умных и креативных способов придать старой шубе вторую жизнь. Давайте рассмотрим несколько полезных идей, как использовать старую шубу с пользой.

Кстати, если у вас завалялась в шкафу ненужна дубленка, то ранее мы писали полезную новость на тему: надевать стыдно, а выкинуть жалко: что можно сделать из старой дубленки.

Переделка в модную жилетку

Превратите свою старую шубу в стильную жилетку. Это актуальная и универсальная деталь гардероба, которая легко сочетается с различными нарядами.

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Декоративные подушки

Из меха вашей старой шубы можно создать роскошные декоративные подушки. Это придаст вашему интерьеру уют и шарм.

Обновите внешний вид сумки

Добавьте немного роскоши к вашей сумке, обклеив ее мехом из старой шубы. Это сделает ее уникальной и стильной.

Мягкий плед

Сшейте мягкий плед из отрезков меха шубы. Он станет идеальным компаньоном для холодных вечеров.

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