Что нужно положить в лунку при посадке картофеля: 5 лучших вариантов

Всем хозяевам хочется собрать со своих огородов наилучший урожай. А для этого следует учитывать, что каждое домашнее растение требует особого ухода и специальных условий. Например, нелишним будет знать, какое удобрение лучше для картофеля при посадке, чтобы использовать эти советы при высадке картофеля и в результате получить больший урожай корнеплода.
Картофель нуждается в получении немалого количества питательных веществ, чтобы быстрее и эффективнее расти. Подкармливать корнеплод удобрениями нужно как во время посадки, так и во время роста – по листьям растения.
При этом можно использовать как приобретенные в магазине минеральные удобрения, так и органические для удобрения картофеля.
Но стоит помнить, что лучше не смешивать разные виды удобрений, ведь они могут взаимодействовать между собой, и может произойти реакция.
Итак, давайте разберемся, что нужно положить в лунку при посадке картофеля, чтобы получить наилучший урожай.
1. Аммофоска, азофоска и нитроаммофоска
Это наиболее подходящие варианты минеральных удобрений. В каждую лунку стоит добавлять не более, чем 10 граммов удобрения. При этом отдельно стоит добавлять калий и азот.
2. Навоз
Навоз как раз является отличным ответом на вопрос, что класть под картофель, чтобы был мощный урожай. Но в таком случае следует помнить важное правило – можно использовать только сухой навоз. Если положить в лунку во время посадки картофеля такое органическое удобрение, когда оно еще в свежем виде, то оно начнет активно гнить. При этом будет выделяться тепло и газ. Такие процессы могут уничтожить корневую систему растения.
3. Пепел
Часто может возникать вопрос, можно ли сыпать золу при посадке картофеля. Пепел, который образовался от сгорания органики (листья, травы и т.д.), также можно использовать для удобрения картофеля. Для этого пепел разводят водой и заливают в лунку во время посадки.
Но кроме этого пеплом можно также посыпать растение в процессе роста, чтобы защитить его от вредителей.
4. Компост из соломы и конского навоза
Если вы ищете вариант, какое удобрение лучше для картофеля при посадке, то стоит обратить внимание на компост из соломы злаковых культур, который должен перегнить вместе с конским навозом.
5. Смесь суперфосфата и луковой шелухи
Это еще один отличный вариант, как подкормить картофель на этапе посадки. Нужно положить в каждую лунку по 1 чайной ложке суперфосфата и немного луковой шелухи.
Что такое суперфосфат?
Суперфосфат – это самое распространенное простое минеральное фосфорное удобрение. Удобрение содержит гипс и другие примеси (фосфаты железа и алюминия, кремнезем, соединения фтора и др.), пишет Википедия.
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