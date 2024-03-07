Еще и пахнуть будет: как удалить плесень в ванной за ночь

Вместо того чтобы использовать отбеливатель для борьбы с плесенью, можно найти другое решение.

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Как удалить плесень в ванной за ночь / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Борьба с плесенью может быть мучительной задачей, но есть простой способ избавиться от нее и при этом придать своему дому потрясающий запах.

Вместо того чтобы использовать отбеливатель для борьбы с плесенью, можно найти другое решение, которое не оставит после себя токсичного запаха, сообщает Mirror.

Эфирные масла обладают множеством преимуществ и известны тем, что придают дому невероятный запах, а теперь люди стали использовать их для удаления плесени - в частности, масло чайного дерева

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"Небольшое количество плесени вокруг душа может легко распространиться, если ничего не делать для ее удаления. Вскоре стены, слив душа и даже оконный карниз могут стать пристанищем упрямого черного грибка",- говорит эксперт.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Он призвал домовладельцев быть "внимательными" к тому, какие средства они используют, чтобы не повредить лакокрасочное покрытие и плитку.

Эксперт по ванным комнатам порекомендовал просто использовать масло чайного дерева для борьбы с надоедливой плесенью.

"Налейте масло чайного дерева на ватный диск и промокните им оконный карниз и само стекло. Оставьте его на ночь и протрите после этого тряпкой из микрофибры", - отметил эксперт.

Масло чайного дерева прекрасно тем, что это натуральное антибактериальное средство, поэтому оно безопаснее сильных химикатов и придаст вашей ванной комнате прекрасный запах.

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