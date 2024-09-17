Годами сыр хранят неправильно: шеф-повар поделилась революционным способом

Оставлять сыр в пластиковой упаковке, в которой его продают, - не лучшая идея.

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Как сохранить сыр свежим на месяц дольше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Сыр, особенно чеддер, часто используется в приготовлении различных блюд - от тостов до макарон. Но большие куски, которые мы покупаем в супермаркете, не всегда получается быстро съесть, особенно если вы живете одни или не являетесь его большим поклонником. Хотя сыр хранится дольше большинства продуктов в холодильнике, однако со временем на нем может появиться плесень.

Но не волнуйтесь - есть простое решение, как избежать порчи сыра. Все зависит от того, как вы его храните после вскрытия упаковки.

Главный секрет заключается в правильном хранении. Известная в TikTok шеф-повар Кэтлин Эшмор советует не оставлять сыр в его оригинальной пластиковой упаковке. Пластик задерживает влагу, что создает идеальные условия для роста плесени.

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"Главное то, чтобы сыр мог дышать. Сыр, как правило, имеет более высокий уровень влаги, если он не может дышать. Именно поэтому он становится рассадником бактерий и плесени", - говорит Кэтлин, передает The Mirror.

Смотрите видео Кэтлин с советом по хранению сыра:

Вместо этого она рекомендует использовать специальную "сырную бумагу". Если же у вас ее нет, отличной альтернативой станет пергамент или вощеная бумага.

Просто оберните сыр пергаментом, как подарок, и он простоит в холодильнике гораздо дольше. По словам шеф-повара, с помощью этого способа сыр будет оставаться пригодным в три-четыре раза дольше, чем если бы вы оставили его в пластике.

The Daily Mirror The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.

Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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