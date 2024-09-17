УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Годами сыр хранят неправильно: шеф-повар поделилась революционным способом

Руслана Заклинская
17 сентября 2024, 20:50
121
Оставлять сыр в пластиковой упаковке, в которой его продают, - не лучшая идея.
Годами сыр хранят неправильно: шеф-повар поделилась революционным способом
Как сохранить сыр свежим на месяц дольше / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Сыр, особенно чеддер, часто используется в приготовлении различных блюд - от тостов до макарон. Но большие куски, которые мы покупаем в супермаркете, не всегда получается быстро съесть, особенно если вы живете одни или не являетесь его большим поклонником. Хотя сыр хранится дольше большинства продуктов в холодильнике, однако со временем на нем может появиться плесень.

Но не волнуйтесь - есть простое решение, как избежать порчи сыра. Все зависит от того, как вы его храните после вскрытия упаковки.

Главный секрет заключается в правильном хранении. Известная в TikTok шеф-повар Кэтлин Эшмор советует не оставлять сыр в его оригинальной пластиковой упаковке. Пластик задерживает влагу, что создает идеальные условия для роста плесени.

видео дня

"Главное то, чтобы сыр мог дышать. Сыр, как правило, имеет более высокий уровень влаги, если он не может дышать. Именно поэтому он становится рассадником бактерий и плесени", - говорит Кэтлин, передает The Mirror.

Смотрите видео Кэтлин с советом по хранению сыра:

Вместо этого она рекомендует использовать специальную "сырную бумагу". Если же у вас ее нет, отличной альтернативой станет пергамент или вощеная бумага.

Просто оберните сыр пергаментом, как подарок, и он простоит в холодильнике гораздо дольше. По словам шеф-повара, с помощью этого способа сыр будет оставаться пригодным в три-четыре раза дольше, чем если бы вы оставили его в пластике.

The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

сыр лайфхак интересные новости
Реклама

Главное за день

F-16 будет больше: Зеленский анонсировал план расширения флота Украины

F-16 будет больше: Зеленский анонсировал план расширения флота Украины

21:36 Украина
Взорвали тонны боеприпасов: ВСУ влупили по складам оккупантов под Мариуполем

Взорвали тонны боеприпасов: ВСУ влупили по складам оккупантов под Мариуполем

20:53 Украина
Оккупанты объявили эвакуацию из еще одного города: враг под угрозой нового "котла"

Оккупанты объявили эвакуацию из еще одного города: враг под угрозой нового "котла"

20:48 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Что означает знак с белым фоном и зеленым ободком: нововведения для водителей 27203

Что означает знак с белым фоном и зеленым ободком: нововведения для водителей

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области 7864

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области

Как избавиться от мышей в квартире: убегут сами за 7 дней 4046

Как избавиться от мышей в квартире: убегут сами за 7 дней

РФ готовит массированный удар по Украине 3834

РФ готовит массированный удар по Украине

Последние новости

23:07

Признаки, указывающие на боль у кошки: когда стоит обращаться к ветеринару

22:52

Жена "Кена" Гослинга призналась, что заставило ее уйти из кино

22:02

Может сработать: в США впервые прокомментировали план мира Зеленского

21:59

ВСУ расправятся одними дронами: что задумал Лукашенко на границе

21:49

"Не ходила, не говорила, не ела": Наталья Могилевская рассказала правду о приемной дочери

Украина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – РустамзадеУкраина ослабит войска РФ на 20%, когда сможет бить по России дальнобойным оружием – Рустамзаде
21:41

"Хочу посниматься в кино": Алексей Панин планирует возвращение в РФ

21:40

Почему итальянцы пьют кофе стоя возле бара: хитрый секрет, который стоит знать

21:36

F-16 будет больше: Зеленский анонсировал план расширения флота Украины

21:16

Пользователи Apple массово жалуются на iOS 18: как обновление "убивает" iPhone

Реклама
21:13

Видео: Шакира ушла со сцены из-за наглого поклонника, который просунул телефон под юбкуВидео

20:53

Взорвали тонны боеприпасов: ВСУ влупили по складам оккупантов под МариуполемФото

20:50

Годами сыр хранят неправильно: шеф-повар поделилась революционным способомВидео

20:48

Оккупанты объявили эвакуацию из еще одного города: враг под угрозой нового "котла"

20:46

Деми Мур призналась, за что измывалась и ненавидела себя в юности

20:18

Королевский дворец "отрезал" Меган Маркл от принца Гарри

20:09

Зайти в город не удается: как Покровское направление превратилось в ад для РФ

19:59

Под жестким табу советской власти: почему в СССР дети любили жевательную резинку

19:47

Осы улетят сами: как навсегда избавиться от опасных насекомыхВидео

19:45

Союзник Трампа Помпео бурно отреагировал на скандал с Вэнсом из-за Украины

19:39

Путинист Соседов взвыл из-за увольнения с российского телеканала

Реклама
19:32

В Украине будет бушевать сильный шторм: куда придет похолодание и грозовые дожди

19:10

Спящий агент, или Чем Украине грозит новое покушение на Трампамнение

18:59

Удар для армии РФ: как разрешение США перевернет ситуацию на фронте для ВСУ

18:45

Известный певец рассказал, как Кароль обозвала его на "Голосе країни"

18:35

Кто на рисунке инопланетянин: мало кто сможет разгадать загадку за 5 секунд

18:25

Испугались ядерных угроз: у Трампа требуют прямых переговоров США и России

18:18

Двум областям РФ приготовиться: эксперт прогнозирует расширение операций ВСУ

18:06

Мобилизацию некоторых мужчин могут приостановить: что готовят Рада и Минобороны

18:01

Как омолодить образ после 40 лет: 3 ошибки с волосами, которые прибавляют возраст

17:32

В Амурской области разбился вертолет: кто из известных "шишек" РФ был на бортуФото

17:25

Притянете в жизнь всё самое хорошее: что нужно сделать 18 сентября - приметы

17:22

Завершение войны в 2025 году: Запад обсуждает возможность переговоров с Москвой

17:07

На границе с Россией зафиксировали следы радиации: есть ли опасность для людей

17:02

ВСУ контратаковали и выбили россиян с завода в Волчанске - ISW

17:02

Шольц сделал странное заявление на фоне слухов о скандальном "плане заморозки войны"

16:58

Украина приближает войну к финалу: в ОП рассказали о реальном "плане победы"

16:48

Бьют рекорды: названо самые большие породы котов в миреВидео

16:23

Женщина выловила самую большую рыбу и не попала в Книгу рекордов: в чем причина

16:15

Оперативное окружение врага: ВСУ выходят на новый рубеж в Курской области

16:14

США затормозили поставки оружия Украине: в чем причина

Реклама
16:05

Россия сбросила КАБ возле ТЦ в Харькове, ранена группа спасателейВидео

16:02

Потап высмеял украинцев, которые уехали за границу во время войныВидео

15:52

День осеннего равноденствия 2024: приметы и что нельзя делать в этот день

15:50

"Следующей будет Молдова": Бербок предупредила о серьезных намерениях Путина

15:24

Резкое похолодание и дожди надвигаются на Украину: синоптик назвала области

15:00

4 знаки китайского зодиака, которых ждет удача и везение до конца сентября

14:55

"За неделю может все измениться": Рустамзаде раскрыл планы Зеленского на Курщину

14:53

Растет как на дрожжах: эксперт назвала продукт-рассадник плесени в холодильнике

14:51

Подросток с самыми большими руками и ногами в мире: как он выглядит

14:48

Рада проголосовала в первом чтении за повышение налогов для украинцев: что изменится

^
Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Интересное
Все о шоу-бизнесеНародные приметыГоловоломкиСпорт с Анитой ЛуценкоТесты по картинкеУкраинский язык с АвраменкоОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять