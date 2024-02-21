Как быстро разморозить мясо за 5 минут: 3 самых эффективных способа

Чтобы ускорить процесс размораживания мяса, можно воспользоваться одним из нескольких простых, но действенных способов.

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Как быстро разморозить мясо за 5 минут/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, ua.depositphotos.com

Нередко может возникнуть ситуация, когда вы спонтанно решили приготовить что-то из мяса, но сам продукт еще лежит замороженный в морозилке. Или же если вы планировали приготовить что-то из такого продукта, но забыли заблаговременно вынуть его из морозильной камеры. Тогда логично возникнет вопрос – как ускорить процесс размораживания мяса, чтобы не пришлось тратить на этот процесс много часов.

Способы размораживания, когда мясо кладут в холодильник или в холодную воду, здесь не подойдет, ведь так придется ждать несколько часов, пока продукт станет пригодным для приготовления.

Есть три простых, но очень эффективных способа, как быстро разморозить мясо, не затрачивая на это очень много усилий.

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1. Как разморозить мясо в микроволновой печи

Если у вас дома есть микроволновая печь, то можно воспользоваться ею, чтобы быстро разморозить мясо. Нужно положить кусок мяса в емкость, которую можно ставить в микроволновку, и затем включить режим размораживания.

Если у микроволновки нет режима размораживания, это не значит, что вы не можете разморозить в ней какие-то продукты. Просто в таком случае нужно будет выбрать режим подогрева или щадящий режим готовки и недолго держать мясо в микроволновой печи.

Но при использовании такой техники для этого процесса стоит учесть один нюанс – краешки мяса, размороженного в микроволновке, могут стать почти вареными, в то время как внутри продукт будет просто разморожен. Однако именно такой способ является самым быстрым.

2. Как быстро разморозить мясо в соленой воде

Простая поваренная соль также может пригодиться, если вы уже прямо сейчас хотите приступить к приготовлению блюда, а мясо лишь только что достали из морозилки.

Для того, чтобы разморозить мясо таким способом, нужно налить воду в миску, добавить туда одну столовую ложку соли и положить в воду кусок мяса. Мясо нужно оставить в воде на 5 минут. Таким образом можно быстро разморозить этот продукт.

3. Как разморозить мясо с помощью уксуса

Нужно положить замороженный кусок мяса в миску, полить его уксусом и оставить на 10-20 минут. Когда это время пройдет, достать мясо и хорошо его вымыть, чтобы на нем не осталось уксуса.

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