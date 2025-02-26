Крутой лайфхак дает 100%-ный результат: как легко и просто заточить тупой пинцет

Эксперты рекомендуют выбрасывать пинцеты, если они заржавели или сильно деформированы.

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Простой способ вернуть пинцету остроту за считанные секунды / Коллаж: Главред, фото: Pexels/Antoni Shkraba, Pixabay/HeungSoon

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Женщина поделилась простым способом вернуть пинцету остроту

Надо зажать пинцет вокруг кончика пилочки и потереть боковые стороны

Если вы вдруг заметили, что ваш пинцет стал менее эффективным для косметических процедур, не волнуйтесь. Недавно одна женщина поделилась простым способом вернуть пинцету остроту за считанные секунды.

Любительница красоты Кейли Рэй, известная под ником @kaylee.rae24, рассказала, что для заточки пинцета достаточно использовать пилочку для ногтей, сообщает The Sun.

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Она показала, как зажать пинцет вокруг кончика пилочки и потереть боковые стороны, чтобы восстановить его остроту. Всего за несколько секунд пинцет снова стал как новый.

Ее видео собрало впечатляющие 115 000 лайков, и зрители были в восторге от этого полезного и бесплатного совета.

Эксперты компании Lash Professionals, возглавляемой мастером по наращиванию ресниц, подтверждают - пинцет можно заточить!

Со временем пинцеты теряют точность из-за частого использования и регулярных процедур очистки. Когда это происходит, кончики ресниц могут не совпадать, что затрудняет их захват и изоляцию.

Чтобы заточить пинцет, используйте мелкозернистую пилочку для ногтей или наждачную доску. Аккуратно потрите внутренние края кончиков и регулярно проверяйте выравнивание, чтобы избежать перетачивания.

Для достижения аналогичного результата можно использовать точильный камень или наждачную бумагу.

Однако эксперты рекомендуют выбрасывать пинцеты, если они заржавели или сильно деформированы.

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