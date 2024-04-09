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Как легко открыть консервную банку без открывалки: 7 способов на любой случай

Руслана Заклинская
9 апреля 2024, 01:24
Открыть консервную банку без открывалки - это непростая задача, но на самом деле существует несколько эффективных методов, которые можно использовать в быту.
Как легко открыть консервную банку без открывалки: 7 способов на любой случай
Как быстро открыть банку конссервации / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

Не всегда под рукой есть консервный нож, а иногда он может сломаться. Не беда! Существует несколько способов открыть консервную банку без специального инструмента.

Как открыть банку ложкой

Первый метод заключается в том, чтобы открыть консервную банку ложкой. Он может показаться довольно необычным, но является эффективным. Сначала банку нужно поставить на устойчивой поверхности, затем взять прочную металлическую ложку и широкой ее частью энергично и сильно потереть край банки взад и вперед.

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Через несколько минут металл станет тоньше и вы заметите небольшое отверстие, внутрь которого нужно втиснуть ложку. Как только откроете банку, трите дальше ее по периметру, тогда крышку получится снять полностью. Такой способ гораздо безопаснее, чем пытаться проткнуть крышку банки острым ножом.

Смотрите видео, как открыть банку ложкой:

Как открыть банку с винтовой крышкой

Когда крышка консервной банки тесно закручена и открыть ее руками трудно, можно воспользоваться тепловым методом. Это простой способ, который заключается в том, чтобы опустить банку с винтовой крышкой в горячую воду.

Горячая вода помогает расширить материал крышки, уменьшая ее толщину и создавая давление, которое облегчает открытие банки. Необходимо дать банке несколько минут и оставить ее в горячей воде.

Если нет открывалки или ножа, можно использовать любой клейкий материал, например, скотч. Просто обмотайте крышку скотчем и оставьте свободным край, чтобы иметь возможность потянуть за него. Теперь нужно лишь применить силу и открыть банку, используя эту импровизированную ручку.

Как открыть банку консервации без открывалки

Консервную банку также можно запросто открыть, если потереть ее о камень или бетон. Принцип тот же, что и с ложкой. Нужно тереть соединение между крышкой и остальной частью банки, пока оно не истончается. Однако в таком случае следует делать все достаточно аккуратно, чтобы содержимое банки не вытекло.

Как только заметили, что жидкость начала потихоньку вытекать, достаньте нож, ложку или другой инструмент, чтобы полностью открыть крышку.

Как легко открыть крышку банки

Один из самых распространенных способов открытия консервной банки без открывалки - использование ложки. Этот метод заключается в том, чтобы положить край ложки под крышку банки и начать вращать ее. Ложка создает давление на крышку, что помогает разомкнуть ее.

Также консервную банку можно открыть канцелярским ножом. Этот способ более опасен, поэтому его рекомендуется использовать с осторожностью. Проткните крышку ножом и сделайте несколько надрезов по окружности, соединяя их между собой. Подденьте крышку ножом и снимите ее.

Если под рукой нет канцелярского ножа, можно воспользоваться обычным. Чтобы открыть консервы ножом, поставьте банку на ровную поверхность. Расположите лезвие вертикально на край крышки и крепко ухватитесь за рукоятку одной рукой. Второй стучите по ножу и проколите крышку. Сделайте много отверстий по всему краю крышки. В одно из отверстий вставьте нож и аккуратно разрежьте крышку.

Для чего используется канцелярский нож?

Канцелярский нож для бумаги - очень нужный и полезный инструмент для любого офиса. Он используется для того, чтобы разрезать бумагу, стопку листов, картон. Кроме того, им очень удобно разрезать полиэтиленовую упаковку, некоторые ткани и изделия из кожи.

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