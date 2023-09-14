Как можно освежить дыхание: действенные способы избавиться от плохого запаха изо рта

Как понять, что у тебя неприятный запах изо рта - Главред разобрался, что нужно делать, чтобы нейтрализовать запах.
Как узнать, есть ли у тебя запах изо рта - это очень легко. Нужно просто выдохнуть в ладони и понюхать воздух. Некоторые делают и так: лизнуть чистую ложку, чтобы слюна испарилась и потом нюхать ее, тогда можно понять запах вашего воздуха изо рта.
Что сделать, чтобы был приятный запах изо рта
- Если вам срочно нужно срочно освежить ротовую полость, то стоит съесть что-то твердое и сочное. Плотная текстура яблока или морковь, похожая на зубную щетку и очистят зубы от налета.
- Полезным способом освежить запах изо рта - использование пряных трав: укроп, петрушка, мята или мелисса. Кстати, активные эфирные масла, которые успешно помогают от плохого запаха, содержатся в цедре цитрусовых, кофейных зернах и гвоздике.
- Стоматологи считают, что самой большой проблемой неприятного запаха изо рта - налет, который накопил язык. Чтобы очистить зубной налет, стоит просто почистить язык с другой стороны зубной щетки или даже чайной ложкой.
- Действенным методом очистить ротовую полость является полоскание рта и горла раствором соли или соды. Такой раствор обладает антибактериальными свойствами. Для такой процедуры нужно 1-2 чайные ложки соли или соды развести в стакане теплой воды.
- Самый распространенный и лучший способ освежить дыхание - почистить зубы зубной пастой и щеткой. Хорошая зубная паста поможет убрать налет на зубах и языке и оставит ощущение свежести.
Откуда исходит запах изо рта: вероятная причина
- Несвежий запах изо рта может быть вызван бактериальным налетом. Он часто образуется на зубах. Таким способам бактерии раскладывают дольки блюд, оказавшиеся во рту и затем возникает несвежее дыхание.
- Неприятный запах изо рта также является признаком заболевания десен из-за налета на зубах и вдоль линии десен.
- На запах изо рта также влияет то, что вы едите или пьете. После употребления чеснока, или лука, кофе или алкоголя, Конечно запах испортится на некоторое время.
- Плохой привычкой для полости рта является курение сигарет. Курение может вызвать изменение цвета зубов и есть риск заболеваний десен.
- Пост или диета также могут вызвать неприятный запах изо рта. Такая проблема исчезнет сама по себе, когда вы избавитесь от диеты или измените ее.
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