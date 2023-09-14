Как можно освежить дыхание: действенные способы избавиться от плохого запаха изо рта

Как понять, что у тебя неприятный запах изо рта - Главред разобрался, что нужно делать, чтобы нейтрализовать запах.

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Что сделать, чтобы был приятный запах изо рта / коллаж: Главред, фото : pexels.com

Как узнать, есть ли у тебя запах изо рта - это очень легко. Нужно просто выдохнуть в ладони и понюхать воздух. Некоторые делают и так: лизнуть чистую ложку, чтобы слюна испарилась и потом нюхать ее, тогда можно понять запах вашего воздуха изо рта.

Что сделать, чтобы был приятный запах изо рта

Если вам срочно нужно срочно освежить ротовую полость, то стоит съесть что-то твердое и сочное. Плотная текстура яблока или морковь, похожая на зубную щетку и очистят зубы от налета. Полезным способом освежить запах изо рта - использование пряных трав: укроп, петрушка, мята или мелисса. Кстати, активные эфирные масла, которые успешно помогают от плохого запаха, содержатся в цедре цитрусовых, кофейных зернах и гвоздике. Стоматологи считают, что самой большой проблемой неприятного запаха изо рта - налет, который накопил язык. Чтобы очистить зубной налет, стоит просто почистить язык с другой стороны зубной щетки или даже чайной ложкой. Действенным методом очистить ротовую полость является полоскание рта и горла раствором соли или соды. Такой раствор обладает антибактериальными свойствами. Для такой процедуры нужно 1-2 чайные ложки соли или соды развести в стакане теплой воды. Самый распространенный и лучший способ освежить дыхание - почистить зубы зубной пастой и щеткой. Хорошая зубная паста поможет убрать налет на зубах и языке и оставит ощущение свежести.

Откуда исходит запах изо рта: вероятная причина

Несвежий запах изо рта может быть вызван бактериальным налетом. Он часто образуется на зубах. Таким способам бактерии раскладывают дольки блюд, оказавшиеся во рту и затем возникает несвежее дыхание.

Неприятный запах изо рта также является признаком заболевания десен из-за налета на зубах и вдоль линии десен.

На запах изо рта также влияет то, что вы едите или пьете. После употребления чеснока, или лука, кофе или алкоголя, Конечно запах испортится на некоторое время.

Плохой привычкой для полости рта является курение сигарет. Курение может вызвать изменение цвета зубов и есть риск заболеваний десен.

Пост или диета также могут вызвать неприятный запах изо рта. Такая проблема исчезнет сама по себе, когда вы избавитесь от диеты или измените ее.

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