Как правильно хранить чеснок: лучшие способы, которые сохранят полезные свойства

Как правильно хранить чеснок / ua.depositphotos.com/

Чеснок – продукт неприхотливый и очень полезный в домашнем хозяйстве. Он исполняет роль ароматной специи и эффективного средства от простуд с антибактериальным эффектом. Однако, при неправильном хранении он может потерять свои полезные свойства и ценные вещества.

О влиянии чеснока на организм человека, читайте в нашем материале: Эксперт пояснил, что будет c телом, если каждый день есть чеснок.

Как хранить чеснок в городской квартире

На прилавках супермаркетов и рынков чаще всего продается уже высушенный чеснок. Если вы сами выращиваете специю, перед тем как отправить ее на хранение, необходимо просушить продукт. Нужно оставить выкопанные овощи под воздействием открытых солнечных лучей на несколько часов, затем собрать их и связать по несколько головок. В сухом темном помещении нужно вертикально подвесить чеснок и так его хранить в течении 10-15 дней, вплоть до месяца – шелуха должна легко отходить. После этого необходимо подрезать сухие стебли и очистить чеснок от верхней шелухи.

Идеальными условиями для хранения чеснока будет сухое затемненное и не очень холодное место. Овощ хорошо сохраняется при комнатной температуре. Срок его хранения при температуре +16 градусов составляет 5-6 месяцев.

В домашних условиях чеснок можно хранить в банках. Для этого необходимо простерилизовать емкости и не слишком плотным слоем положить туда головки чеснока. Крышкой не накрывать.

Хранить овощ также можно в тканевом или холщовом мешке, пересыпав его шелухой. Это поможет увеличить срок годности продукта.

Оригинальным способом хранения, который не только убережет чеснок, но поможет украсить интерьер – станет плетение кос. Чеснок отлично сохраняется в вертикальном подвешенном положении. Для того, чтобы сплести такую косу важно выбирать овощи с длинными стеблями. Нужно очистить чеснок от листьев и заплести стебли. Во время плетения нужно использовать прочную веревку. Сформировав косу, нужно на конце веревки сделать петлю и подвесить овощ в сухое, проветриваемое помещение.

Также чеснок можно хранить по старинке – в капроновых чулоках или колготах или в сетчатом ящике, присыпав чеснок солью.

Очищенные зубчики чеснока можно хранить 7-10 дней. Для этого их нужно залить растительным маслом – подсолнечным или оливковым. Срок хранения натертых или порезанных зубчиков – не более 2 суток.

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Как хранить чеснок в холодильнике

Стоит помнить, что чеснок плохо уживается с другими овощами на полке холодильника. Поэтому продукт не рекомендуется хранить в холодильнике, тем более в полиэтиленовом пакете – капельки жидкости внутри пакета или недостаток кислорода спровоцируют процессы гниения.

Если вы приобрели продукт, которые уже хранился в холодильнике, хранить в домашних условиях его не получится. Он начнет быстро портиться из-за перепада температур.