Как правильно замораживать помидоры и что из них можно приготовить

Как заморозить помидоры на зиму / фото Меню недели

Август – месяц сбора урожая, в том числе и спелых, ароматных помидор. Лакомиться ими одно удовольствие и часто хозяйки задаются вопросом, как сохранить их на зиму "свежими". Главред разбирался, стоит ли замораживать помидоры и как это правильно делать.

Чем полезен замороженный помидор

Эти овощи в замороженном виде, как и свежие, содержат в себе много разнообразных витаминов - В1, В2, В5, В6, В9, С, К, Н и РР, а также микроэлементов – кальций, калий, цинк, магний, железно и йод.

Какие помидоры нужно замораживать

Замораживать рекомендуем исключительно плотные томаты, не порченные, не битые и не перезревшие. Перед заморозкой их нужно обязательно промыть под проточной водой, выложить на сухое полотенце и хорошенько высушить.

Толщина кусочков - до 1 сантиметра / фото Меню недели

Как сохранить помидоры на зиму

Нарезать помидорки аккуратными кусочками до сантиметра толщиной. Лучше всего для этого подойдет нож с насечками на лезвии – он не раздавит овощ и поможет сохранить соки в середине кусочков.

Аккуратно выложить нарезанные кусочками томаты на кухонную дощечку или на одноразовую тарелку.

Поместить эту тару на сутки в морозильную камеру, дать овощам хорошенько промерзнуть

Через сутки достать томаты из морозилки, разложить по чистым пакетам, крепко их застегнуть и снова отправить в морозилку. Хранить в таком виде овощи разрешено как минимум год.

Повторно замораживать овощи запрещено.

Какие блюда можно приготовить из замороженных помидор

Красный борщ

Различные пиццы

Горячие бутерброды с разными начинками (кроме томатов)

Различные супы

Соусы и подливы

Лечо, овощные рагу и икра

Рекомендуем добавить помидорки в конце приготовления тушеного мяса.

Можно ли замораживать помидорки на зиму / фото Меню недели

Почему нельзя хранить томаты в холодильнике

В том случае, если помидорки долго хранить в холодильнике, в их мякоти начинается процесс метилирования - гены кодирующие летучие соединения, отключаются.

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