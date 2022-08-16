Как правильно замораживать помидоры и что из них можно приготовить

Замораживать рекомендуем исключительно плотные томаты, не порченные, не битые и не перезревшие.
Август – месяц сбора урожая, в том числе и спелых, ароматных помидор. Лакомиться ими одно удовольствие и часто хозяйки задаются вопросом, как сохранить их на зиму "свежими". Главред разбирался, стоит ли замораживать помидоры и как это правильно делать.
Чем полезен замороженный помидор
Эти овощи в замороженном виде, как и свежие, содержат в себе много разнообразных витаминов - В1, В2, В5, В6, В9, С, К, Н и РР, а также микроэлементов – кальций, калий, цинк, магний, железно и йод.
Какие помидоры нужно замораживать
Замораживать рекомендуем исключительно плотные томаты, не порченные, не битые и не перезревшие. Перед заморозкой их нужно обязательно промыть под проточной водой, выложить на сухое полотенце и хорошенько высушить.
Как сохранить помидоры на зиму
- Нарезать помидорки аккуратными кусочками до сантиметра толщиной. Лучше всего для этого подойдет нож с насечками на лезвии – он не раздавит овощ и поможет сохранить соки в середине кусочков.
- Аккуратно выложить нарезанные кусочками томаты на кухонную дощечку или на одноразовую тарелку.
- Поместить эту тару на сутки в морозильную камеру, дать овощам хорошенько промерзнуть
- Через сутки достать томаты из морозилки, разложить по чистым пакетам, крепко их застегнуть и снова отправить в морозилку. Хранить в таком виде овощи разрешено как минимум год.
- Повторно замораживать овощи запрещено.
Какие блюда можно приготовить из замороженных помидор
- Красный борщ
- Различные пиццы
- Горячие бутерброды с разными начинками (кроме томатов)
- Различные супы
- Соусы и подливы
- Лечо, овощные рагу и икра
- Рекомендуем добавить помидорки в конце приготовления тушеного мяса.
Почему нельзя хранить томаты в холодильнике
В том случае, если помидорки долго хранить в холодильнике, в их мякоти начинается процесс метилирования - гены кодирующие летучие соединения, отключаются.
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