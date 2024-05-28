Как приготовить наливку из смородины: что делать, чтобы получить вкусный и сладкий напиток

"Наливка из смородины" - вкуснейшая вещь и реальная украшение любого щедрого стола. "Главред" детально рассказывает как приготовить такой напиток.

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Как называется настойка из смородины? / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Как называется настойка из смородины?

Настойка из смородины называется "смородиновка". Это алкогольный напиток, который готовится путем настаивания ягод смородины (обычно черной или красной) на водке или другом спирте. Смородиновка может быть приготовлена в домашних условиях и часто используется в качестве аперитива или дижестива, сообщает проект Whyde Family Farm?

Настойка из смородины может иметь разные названия, в зависимости от используемых ингредиентов и способа приготовления. Вот несколько популярных вариантов:

Смородиновка - общий термин, который может относиться к настойке, сделанной из любой смородины, будь то черная, красная или белая. Этот вариант относится именно к ликеру, приготовленному из черной смородины.

Наливка из смородины - этот термин часто используется для обозначения более сладкого ликера, приготовленного из смородины и сахара.

Смородиновый ликер - подобно "наливке", этот термин относится к сладкому ликеру, приготовленному из смородины.

Кумачовый ликер - особый вид ликера из черной смородины и водки, отличающийся глубоким красным цветом и насыщенным вкусом.

Помимо этих названий, настойку из смородины могут называть по имени человека, который ее сделал, или по месту происхождения.

В зависимости от региона и рецепта, настойка из смородины может иметь разную крепость, сладость и вкус.

Некоторые рецепты добавляют другие ягоды, фрукты, специи или травы для придания напитку уникального аромата и вкуса.

Что за проект Whyde Family Farm? Whyde Family Farm - сельскохозяйственный проект, который ведет семейная пара фермеров из США (из штата Огайо). По состоянию на май 2024 года на проект на YouTube подписано 19,3 тысячи человек.

Как настоять самогон на ягодах черной смородины?

Настоять самогон на ягодах черной смородины достаточно просто. Вот пошаговый рецепт:

Что нужно:

литр самогона (40-45 градусов);

200-300 грамм свежих или замороженных ягод черной смородины;

100-200 грамм сахара (по желанию, для усиления вкуса и аромата).

Как приготовить самогон:

Если вы используете свежие ягоды, тщательно их промойте и удалите плодоножки. Замороженные ягоды можно использовать сразу, без разморозки.

Поместите подготовленные ягоды в стеклянную банку или бутылку с широким горлом.

Если вы решили добавить сахар, засыпьте его поверх ягод. Это поможет смородине быстрее пустить сок и улучшит вкус настойки.

Залейте ягоды самогоном так, чтобы они полностью были покрыты жидкостью.

Плотно закройте банку или бутылку крышкой и уберите в темное прохладное место (например, в кладовку или шкаф). Настаивать нужно минимум 2-3 недели, а лучше — пару месяцев.

Периодически (каждые несколько дней) взбалтывайте содержимое, чтобы ягоды равномерно распределялись и лучше отдавали свои вкусовые и ароматические свойства.

После того, как закончится процесс настаивания, процедите настойку через марлю или мелкое сито, чтобы отделить ягоды и осадок. Если хотите получить прозрачный напиток, то можно дополнительно профильтровать настойку через специальный ватный фильтр.

По желанию после фильтрации настойку можно снова оставить в темном и прохладном месте на пару дней - чтобы она "успокоилась" и стала гораздо более однородной.

Готовый напиток нужно перелить в чисто вымытую стеклянную бутылку и плотно закройте. Хранить смородиновку лучше в прохладном темном месте.

Что такое смородина? Смородина - род листопадных, реже вечнозеленых кустарников из семейства крыжовниковых. Различные виды известны как смородина или крыжовник, а некоторые из них выращивают ради съедобных плодов или как декоративные растения, сообщает "Википедия".

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