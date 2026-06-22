Как спастись от жары без кондиционера: трюк, о котором знают единицы

Вы узнаете:
- Как охладить жилье без кондиционера летом
- Как уменьшить перегрев помещения в доме
- Что лучше всего снижает температуру
В жаркие дни жилье быстро накапливает тепло, особенно если окна выходят на юг или запад. В таких условиях помещение перегревается уже с утра, а в течение дня температура только растет.
Главред расскажет, как снизить температуру в помещении без использования кондиционера.
Защита от солнца
Самый большой враг прохлады — прямые солнечные лучи, пишет The Independent. Если окна выходят на юг или запад, рекомендуем позаботиться о плотных шторах или жалюзи. Даже простые светлые ткани, закрепленные на карнизе, способны остановить нагрев. Во многих странах распространены наружные ставни, они блокируют солнце ещё до того, как оно попадет в комнату.
Проветривание в нужное время
Ошибка, которую часто допускают в жару, заключается в том, что окна остаются открытыми в течение дня. Когда на улице высокая температура, горячий воздух быстро попадает внутрь и еще больше повышает температуру в комнате, особенно если окна выходят на солнечную сторону.
В дневное время окна лучше держать закрытыми, чтобы не впускать горячий воздух. Зато проветривать жилье рекомендуем в вечерние часы и ночью.
Охлаждение подручными средствами
Даже при отсутствии кондиционера можно создать локальный эффект прохлады с помощью простых бытовых решений. Одним из самых распространенных способов является использование льда или замороженной воды рядом с вентилятором.
Если поставить перед потоком воздуха миску со льдом или бутылку с замороженной водой, воздух, проходящий через холодную поверхность, становится заметно прохладнее. Лёд в процессе таяния поглощает тепло из окружающей среды, а вентилятор распределяет охлаждённый воздух по комнате. Это не заменяет кондиционер полностью, но позволяет снизить ощущение жары в отдельной зоне помещения.
Легкие ткани и минимум техники
В жару лучше использовать легкое хлопковое постельное белье, которое позволяет телу "дышать" и не задерживает тепло. Синтетические ткани, наоборот, хуже пропускают воздух и могут усиливать ощущение перегрева.
В тёплые дни стоит выключать лишние электроприборы, даже если они не используются активно. Компьютеры, телевизоры, зарядные устройства и даже некоторые лампы выделяют тепло во время работы, и в закрытом помещении это постепенно повышает общую температуру.
Растения в квартире
Растения в квартире действуют как естественные охладители. Они испаряют влагу и снижают температуру вокруг. Цветы на балконе или несколько вазонов у окна не только украшают пространство, но и делают его более комфортным.
Смотрите видео о том, как охладить жилье без кондиционера:
@ecodiya Розкажіть у коментарях, якими ще лайфгаками з охолодження квартири улітку ви користуєтеся! #літо#укртікток♬ оригінальний звук - Екодія
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Об источнике: The Independent
The Independent — британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу, 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.
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