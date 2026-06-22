Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Лайфхаки

Как спастись от жары без кондиционера: трюк, о котором знают единицы

Инна Ковенько
22 июня 2026, 10:49
google news Подпишитесь
на нас в Google
Даже без кондиционера можно сделать жилье более прохладным и комфортным.
Как спастись от жары без кондиционера: трюк, о котором знают единицы
Как быстро охладить квартиру без кондиционера — лайфхак / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • Как охладить жилье без кондиционера летом
  • Как уменьшить перегрев помещения в доме
  • Что лучше всего снижает температуру

В жаркие дни жилье быстро накапливает тепло, особенно если окна выходят на юг или запад. В таких условиях помещение перегревается уже с утра, а в течение дня температура только растет.

Главред расскажет, как снизить температуру в помещении без использования кондиционера.

видео дня

Защита от солнца

Самый большой враг прохлады — прямые солнечные лучи, пишет The Independent. Если окна выходят на юг или запад, рекомендуем позаботиться о плотных шторах или жалюзи. Даже простые светлые ткани, закрепленные на карнизе, способны остановить нагрев. Во многих странах распространены наружные ставни, они блокируют солнце ещё до того, как оно попадет в комнату.

Проветривание в нужное время

Ошибка, которую часто допускают в жару, заключается в том, что окна остаются открытыми в течение дня. Когда на улице высокая температура, горячий воздух быстро попадает внутрь и еще больше повышает температуру в комнате, особенно если окна выходят на солнечную сторону.

В дневное время окна лучше держать закрытыми, чтобы не впускать горячий воздух. Зато проветривать жилье рекомендуем в вечерние часы и ночью.

Охлаждение подручными средствами

Даже при отсутствии кондиционера можно создать локальный эффект прохлады с помощью простых бытовых решений. Одним из самых распространенных способов является использование льда или замороженной воды рядом с вентилятором.

Если поставить перед потоком воздуха миску со льдом или бутылку с замороженной водой, воздух, проходящий через холодную поверхность, становится заметно прохладнее. Лёд в процессе таяния поглощает тепло из окружающей среды, а вентилятор распределяет охлаждённый воздух по комнате. Это не заменяет кондиционер полностью, но позволяет снизить ощущение жары в отдельной зоне помещения.

Легкие ткани и минимум техники

В жару лучше использовать легкое хлопковое постельное белье, которое позволяет телу "дышать" и не задерживает тепло. Синтетические ткани, наоборот, хуже пропускают воздух и могут усиливать ощущение перегрева.

В тёплые дни стоит выключать лишние электроприборы, даже если они не используются активно. Компьютеры, телевизоры, зарядные устройства и даже некоторые лампы выделяют тепло во время работы, и в закрытом помещении это постепенно повышает общую температуру.

Как улучшить запах в доме инфографика
Как улучшить запах в доме / Инфорграфика: Главред

Растения в квартире

Растения в квартире действуют как естественные охладители. Они испаряют влагу и снижают температуру вокруг. Цветы на балконе или несколько вазонов у окна не только украшают пространство, но и делают его более комфортным.

Смотрите видео о том, как охладить жилье без кондиционера:

@ecodiya Розкажіть у коментарях, якими ще лайфгаками з охолодження квартири улітку ви користуєтеся! #літо#укртікток♬ оригінальний звук - Екодія

Читайте также:

Об источнике: The Independent

The Independent — британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу, 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
жара кондиционер лайфхак
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке: что известно

Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке: что известно

11:52Мир
В Польше объяснили, почему лишили Зеленского ордена, но не Муссолини и Шредера

В Польше объяснили, почему лишили Зеленского ордена, но не Муссолини и Шредера

11:15Мир
РФ ударила по торговым судам в Черном море: на сухогрузе погиб иностранный моряк

РФ ударила по торговым судам в Черном море: на сухогрузе погиб иностранный моряк

09:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

Туалетная бумага против комаров: простой и дешевый способ защиты дома

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

Подкормка помидоров в июне и июле: садовник поделился рецептом против гнили

Подкормка помидоров в июне и июле: садовник поделился рецептом против гнили

Три знака зодиака вскоре озолотятся: кому звезды сулят рост доходов

Три знака зодиака вскоре озолотятся: кому звезды сулят рост доходов

"Все диктатуры рушатся внезапно": Крым станет концом путинского режима – Мадяр

"Все диктатуры рушатся внезапно": Крым станет концом путинского режима – Мадяр

Последние новости

13:30

Под Москвой горит центр космической связи, поражены паромы и полигон РФ — Генштаб

13:29

Цены на популярные овощи взлетели почти вдвое: что подорожало больше всего

13:07

Мотоциклист разогнался до 203 км/ч во Львове: украинцы требуют наказанияВидео

12:56

Наследники короны: принцы Уильям и Гарри похвастались повзрослевшими детьми

12:52

Активисты создают миф о неприкосновенности сотрудников НАБУ, это путь к безнаказанности — экс-прокурор САП

Крым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – СвитанКрым превратится в котел, к концу 2026-го россияне начнут бежать оттуда – Свитан
12:33

Можно ли христианам отмечать Ивана Купала — священник дал исчерпывающий ответВидео

12:25

Старые серые носки снова станут идеально белыми: поможет простой домашний раствор

12:21

Жир исчезнет без следа: проверенный лайфхак быстро очистить плитку

11:55

Редкого черного аиста заметили в Ровенской области: уникальные кадрыФото

Реклама
11:52

Премьер Великобритании Стармер объявил об отставке: что известноВидео

11:50

"Не позволяла себе": Тополя решилась на откровения о браке с известным певцом

11:43

Три знака получат ответ на важный вопрос уже в этом месяце: кто они

11:15

В Польше объяснили, почему лишили Зеленского ордена, но не Муссолини и Шредера

11:00

Обычные пугала не работают: три лучших способа отвадить скворцов от черешниВидео

10:49

Как спастись от жары без кондиционера: трюк, о котором знают единицы

10:48

Почему собаки на самом деле едят траву: ответ ветеринара удивит многих

10:48

Китайский гороскоп на завтра, 23 июня: Лошадям - игривость, Тиграм - опрометчивость

10:14

"Не принимают": Топалов проговорился о плачевном положении Тодоренко

09:57

Гороскоп на завтра, 23 июня: Весам — радость, Рыбам — напряжение

09:53

РФ ударила по торговым судам в Черном море: на сухогрузе погиб иностранный морякФотоВидео

Реклама
09:39

Кремль поддерживает зависимые режимы только до тех пор, пока это ему выгодно

09:18

Возле Крыма произошло сразу несколько сильных землетрясений - что известно

09:14

"Свет победит": Сергей Притула покрестил сына в особом месте

09:06

Никакая не "стройка": как правильно назвать процесс возведения сооружений на украинском

08:58

Лукашенко дали неделю: майор в отставке оценил, ударит ли Украина по Беларуси

08:50

Взрывы прогремели в Крыму, под удар попало здание ФСБ и Таврическая ТЭС - мониторыВидео

08:08

РФ ударила "Искандером" по аграриям Одесской области: есть жертва и раненыеВидео

07:29

Дроны ударили по Запорожью: в горящем доме погибла женщина, ранен ребенокФото

07:03

Это может плохо кончиться: Богданов рассказал, чем рискует Польшамнение

06:55

Дроны летят на Москву: россияне фиксируют массовый залет БПЛА, гремят взрывы

05:55

"Документировала все": Меган Маркл решилась раскрыть правду о королевской семье

04:25

Иней в морозилке исчезнет - эксперты назвали ошибки, создающие "шубу"Видео

04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке уборщика за 37 с

03:26

Три знака зодиака ждет ошеломляющий успех — кто сорвёт куш 22 июня

03:03

Не "чекушка" и не "пузырь": как правильно называть эти бутылки на украинском языке

02:20

Сценарий конца света: ученые предупредили о массовом нашествии "библейской чумы"

00:12

Украина готова производить ракеты к Patriot: Зеленский назвал финальный шаг

21 июня, воскресенье
23:12

Целый день без света: где на Днепропетровщине отключат электроэнергию 22 июня

22:26

"Мы уберём ретрансляторы сами": Зеленский поставил Лукашенко жесткий дедлайн

21:43

"С каждым днем ​​наращивания": Зеленский анонсировал расширение ударов по РФ

Реклама
21:40

Реформа армии не должна сводиться только к деньгам: Андрусив - о важном нюансемнение

21:27

Мощные удары по Москве: раскрыты детали о новой украинской ракете Барс

21:19

Грязь и запахи быстро исчезнут: домашний метод очищения ковра без химииВидео

20:42

"Будут вспоминать с ужасом": в МО анонсировали новые акции против РФ в Крыму

19:59

Почему Путин не комментирует атаку на Москву: эксперт указал на важный "сигнал"

19:39

В Киеве сошлись сторонники и противники ЛГБТ: чем закончился скандальный марш

18:17

Плесень в ванной исчезает моментально: простой метод работает безотказноВидео

18:14

Как навсегда избавиться от тли: поможет только одно растениеВидео

17:44

Деньги любят порядок — как хранение обычных круп привлекает достаток

17:24

Под угрозой крупный город: генерал назвал самое опасное направление фронта

Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости Одессы
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять