Как спастись от жары без кондиционера: трюк, о котором знают единицы

Даже без кондиционера можно сделать жилье более прохладным и комфортным.

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Как быстро охладить квартиру без кондиционера — лайфхак / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

Как охладить жилье без кондиционера летом

Как уменьшить перегрев помещения в доме

Что лучше всего снижает температуру

В жаркие дни жилье быстро накапливает тепло, особенно если окна выходят на юг или запад. В таких условиях помещение перегревается уже с утра, а в течение дня температура только растет.

Главред расскажет, как снизить температуру в помещении без использования кондиционера.

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Защита от солнца

Самый большой враг прохлады — прямые солнечные лучи, пишет The Independent. Если окна выходят на юг или запад, рекомендуем позаботиться о плотных шторах или жалюзи. Даже простые светлые ткани, закрепленные на карнизе, способны остановить нагрев. Во многих странах распространены наружные ставни, они блокируют солнце ещё до того, как оно попадет в комнату.

Проветривание в нужное время

Ошибка, которую часто допускают в жару, заключается в том, что окна остаются открытыми в течение дня. Когда на улице высокая температура, горячий воздух быстро попадает внутрь и еще больше повышает температуру в комнате, особенно если окна выходят на солнечную сторону.

В дневное время окна лучше держать закрытыми, чтобы не впускать горячий воздух. Зато проветривать жилье рекомендуем в вечерние часы и ночью.

Охлаждение подручными средствами

Даже при отсутствии кондиционера можно создать локальный эффект прохлады с помощью простых бытовых решений. Одним из самых распространенных способов является использование льда или замороженной воды рядом с вентилятором.

Если поставить перед потоком воздуха миску со льдом или бутылку с замороженной водой, воздух, проходящий через холодную поверхность, становится заметно прохладнее. Лёд в процессе таяния поглощает тепло из окружающей среды, а вентилятор распределяет охлаждённый воздух по комнате. Это не заменяет кондиционер полностью, но позволяет снизить ощущение жары в отдельной зоне помещения.

Легкие ткани и минимум техники

В жару лучше использовать легкое хлопковое постельное белье, которое позволяет телу "дышать" и не задерживает тепло. Синтетические ткани, наоборот, хуже пропускают воздух и могут усиливать ощущение перегрева.

В тёплые дни стоит выключать лишние электроприборы, даже если они не используются активно. Компьютеры, телевизоры, зарядные устройства и даже некоторые лампы выделяют тепло во время работы, и в закрытом помещении это постепенно повышает общую температуру.

Как улучшить запах в доме / Инфорграфика: Главред

Растения в квартире

Растения в квартире действуют как естественные охладители. Они испаряют влагу и снижают температуру вокруг. Цветы на балконе или несколько вазонов у окна не только украшают пространство, но и делают его более комфортным.

Смотрите видео о том, как охладить жилье без кондиционера:

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Об источнике: The Independent The Independent — британская интернет-газета. Она была основана в 1986 году как национальная утренняя печатная газета. Получив название "Инди", она начала выходить как широкоформатная газета, а в 2003 году перешла на таблоидный формат. Последний печатный выпуск вышел в субботу, 26 марта 2016 года, оставив только онлайн-версию, сообщает Википедия.

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