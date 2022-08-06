Как стерилизовать банки в микроволновке и духовке: советы и рекомендации

Как стерилизовать банки в микроволновке и духовке / Cosmo-frost, https://ua.depositphotos.com/

Как стерилизовать банки в микроволновке

В целые, предварительно вымытые емкости налить воды— по 50–100 миллилитров в каждую тару. Затем поместите банки в микроволновку. Следите, чтобы их стенки не соприкасались;

Плотно закройте дверцу, выставите мощность 600–800 Ватт и включите микроволновку. Дождитесь момента, когда вода в банках начнет кипеть, выждите пару-тройку минут и отключайте прибор. Откройте микроволновку и подождите 30 секунд. Используя сухое полотенце, достаньте банки.

Не вынимайте стекло влажной тканью, поскольку горячая банка при контакте с холодным материалом может треснуть. Стеклянную посуду берите двумя руками за стенки, а не за горлышко. Если после стерилизации в банках осталась вода, то немедленно вылейте ее.

Переверните стерильную стеклянную посуду горлышком вниз и поставьте на сухой отрез ткани.

Сколько стерилизовать банки в микроволновке без воды

Такой метод называется сухим методом условно – вода все же будет, но не в самих банках, а в стакане, который нужно поместить в центр микроволновки.

Что нужно делать:

наполните чистый стакан (250-300 мл) фильтрованной водой комнатной температуры на 2/3 объема; не заполняйте его до краев – в процессе кипения жидкость будет выплескиваться;

установите стакан в центр блюда микроволновой печи;

вокруг поставьте пустые баночки на небольшом расстоянии друг от друга и от стакана; выберите режим с мощностью 700-800 Вт, установите таймер на 5 минут и запустите микроволновку.

За это время вода должна почти полностью выкипеть. Как только в стакане останется совсем немного жидкости, выключите печь оставьте банки в печи на несколько минут, чтобы они слегка остыли, а затем достаньте с помощью прихваток или кухонного полотенца. Прикройте емкости стерильными крышками или поставьте на чистое сухое полотенце горлышком вниз.

Как стерилизовать банки в духовке

Поставьте банки на противень или решетку в холодную духовку. Как ставить ‒ горлышком вверх или вниз — не имеет большого значения.

Банки в духовку можно ставить сразу же после мытья. В духовку можно класть закручивающиеся крышки.

Не стерилизуйте крышки с резинками, поскольку последние могут расплавиться. Их нужно прокипятить в воде 10–15минут.

Закройте духовку и установите температуру 100–110 градусов по шкале Цельсия. Держите банки внутри около 20 минут.

Выключите духовку и оставьте там банки на несколько минут, чтобы они слегка остыли. Доставать их нужно сухим полотенцем. Если оно будет мокрым, банки могут лопнуть из-за перепада температур.

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