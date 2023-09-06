Как убрать запах в стиральной машине: 2 крутых лайфхака

Не забывайте выполнять профилактическую чистку, чтобы ваша стиральная машина всегда оставалась в хорошем состоянии.
Неприятный запах из стиральной машины - это проблема, с которой сталкиваются многие. Мы расскажем, почему возникает тухлый запах в стиральной машине и как избавиться от него с помощью простых средств, таких как уксус и лимонная кислота.
Почему тухлый запах из стиральной машинки?
Тухлый запах в стиральной машине может возникнуть из-за накопления микроорганизмов, плесени и грязи в различных частях машины, включая прокладку, фильтр и барабан.
Эти микроорганизмы и бактерии могут производить неприятные запахи, особенно если вода в вашем районе имеет высокую жесткость.
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Как избавиться от неприятного запаха в стиральной машине с помощью уксуса?
- Для начала, запустите полный цикл стирки на высокой температуре (по возможности 90 градусов) без белья. Вместо обычного средства для стирки добавьте в отделение для моющего средства около двух чашек обычного белого уксуса. После окончания запустите дополнительно цикл полоскания.
- После завершения цикла вытащите уплотнительную резинку изнутри и тщательно протрите ее уксусом, чтобы устранить плесень и грязь.
- Если ваша стиральная машина оснащена съемным лотком для моющего средства, вымойте его водой с добавлением уксуса.
Как почистить стиральную машину от неприятного запаха лимонной кислотой?
- Подобно использованию уксуса, вы можете запустить цикл стирки без белья на высокой температуре, добавив вместо моющего средства приблизительно 4-5 столовых ложек лимонной кислоты. После окончания запустите дополнительно цикл полоскания.
- Вытащите уплотнительную резинку и протрите ее лимонной кислотой. Также протрите внутреннюю поверхность барабана.
- Проверьте фильтр в вашей стиральной машине и почистите его от грязи и остатков с использованием лимонной кислоты.
Важно! Не забывайте выполнять профилактическую чистку, чтобы ваша стиральная машина всегда оставалась в хорошем состоянии.
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