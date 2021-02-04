Как варить булгур — простой рецепт

Булгур варить очень просто / pixabay

Булгур — это крупа из дробленой пшеницы твердых сортов. Благодаря минимальной обработке булгур сохраняет полезные свойства пшеницы. Один стакан приготовленного булгура содержит треть дневной нормы клетчатки, витамины А, В6, К, фолиевую кислоту, магний, железо и 6 граммов белка.

В готовом виде булгур напоминает кускус и киноа по цвету и текстуре. Крупа имеет нейтральный вкус.

На основе булгура готовят закуски, салаты, добавляют его в супы или подают как отдельный гарнир.

Как правильно варить булгур

Промойте крупу - это поможет убрать случайно попавшие в упаковку крупицы растения или грязь.

Залейте водой - в кастрюлю насыпьте булгур и залейте холодной водой. Для приготовления одного стакана булгура необходимо полтора стакана воды.

Добавьте соль и масло - немного соли и оливкового масла сделают крупу приятной на вкус, нежной и рассыпчатой.

Включите огонь и накройте крышкой - доведите до кипения и убавьте огонь. Крышка нужна, чтобы булгур получился мягким.

Варите булгур 12–15 минут.

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Снимите крышку и попробуйте булгур. Он должен провариться на среднем огне и быть мягким.

Оставьте крупу под крышкой еще на 10 минут. Готовый булгур можно есть как гарнир или добавлять к овощам, мясу, рыбе.

Как приготовить булгур - видеорецепт: